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برلمان

لجان البرلمان تناقش بيان وزارة التعاون الدولي والنقل وحل مشكلات العمالة المؤقتة وعمالة التشجير

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:55 م
عمال التشجير
عمال التشجير
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فريدة محمد
تناقش لجنة العلاقات الخارجية الثلاثاء بيان وزارة التعاون الدولي الذي ألقته وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط تحت قبة البرلمان. 

وتستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.              

وتستمع لجنة القوى العاملة الثلاثاء إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بخطة عمل الجهاز بشأن مواجهة وحل مشكلات العمالة المؤقتة، وعمالة التشجير والعمال على حساب الصناديق، والعمالة غير المنتظمة، وآثار تطبيق القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، من مشكلة تسويات الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وصرف البدل النقدي للإجازات، وغيرها من المشكلات التي رصدتها اللجنة.

وتستمع لجنة الثقافة والإعلام والآثار إلى بيان الدكتورة  وزير الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وتستعرض لجنة النقل والمواصلات بيان المهندس كامل الوزير  وزير النقل ووضع استراتيجية اللجنة في متابعة ما جاء بالبيان.

وتعقد لجنة حقوق الإنسان لقاء مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.
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