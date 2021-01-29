عباس أبو الحسن عن واقعة الطبيب المتحرش: ضربته وفرمته.. فيديو

كشف الفنان عباس أبو الحسن، تفاصيل التعدي عليه من قبل طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال.





وقال أبو الحسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" اللي حصل معايا إنه مد إيده على عضوي الذكرى، ولو كنت 100 دكر فى بعض هتحس برعب من اللى حصل لانه شئ مهين، معقبا:" أنا ضربته كذا مرة وفرمته".





وأوضح أنه يرى أن هذا الطبيب يستمتع بالضرب مما يقوم به من أفعال مشينة مع الرجال، منوها إلى أن هذا الطبيب ينتقي ضحاياه التى يستهدفها.





وأشار إلى أن بداية التعارف به كانت منذ 35 سنة عندما التقي به في الجيم، مضيفا:" كان يعرف في الجيم بأنه يفتح الحمامات علي الناس وهما بيستحموا.