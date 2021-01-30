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توك شو

لو كنت 100 دكر هتحس برعب.. عباس أبو الحسن يروي تفاصيل التحرش به

السبت 30/يناير/2021 - 12:19 ص
عباس أبو الحسن
عباس أبو الحسن
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حمزة شعيب
 كشف الفنان عباس أبو الحسن، تفاصيل التعدي عليه من قبل طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال.

وقال أبو الحسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:"  اللي حصل معايا  إنه حاول التحرش بيا ولو كنت 100 دكر في بعض هتحس برعب من اللي حصل لأنه شيء مهين، معقبا:" أنا ضربته كذا مرة وفرمته".

وأوضح أنه يرى أن هذا الطبيب يستمتع بالضرب مما يقوم به من أفعال مشينة مع الرجال، منوها إلى أن هذا الطبيب ينتقي ضحاياه التى يستهدفها.

وأشار إلى أن بداية التعارف به كانت منذ 35 سنة عندما التقي به في الجيم، مضيفا:" كان يعرف في الجيم بأنه يفتح الحمامات علي الناس وهما بيستحموا.

ونوه إلى أن الواقعة الأخيرة التي حدثت معه كانت داخل أسانسير في شهر يونيو الماضي، موضحا:" قالي انت زعلان مني أنا بحبك ومد يده علي داخل الأسانسير ولكني قمت بضربه".
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