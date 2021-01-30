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فن

ذكرى الطفلة المعجزة فيروز.. سبب وفاتها وأبرز تكريماتها

السبت 30/يناير/2021 - 07:02 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
يوافق اليوم 30 من شهر يناير عام 2016 ذكرى وفاة الطفلة المعجزة أو الفنانة فيروز، والتي غابت عن عالمنا عن عمر 72 عاما بعد معاناة مع الكبد والكلى.

فيروز هي الأخت الكبرى للفنانة نيللي، وقد اختارها الفنان أنور وجدي من احدى مسابقات اكتشاف المواهب ليوقع معه والدها عقد احتكار تتقاضى عنه ابنته ألف جنيه عن كل فيلم.

كان أول عمل لها بسن السابعة من عمرها فيلم ياسمين عام 1950، ورغم موهبتها اللافتة لم تقدم الكثير من الأفلام، واعتزلت الفن مبكرا.

أما آخر ظهور لها فكان تكريمها في «مهرجان القاهرة السينمائي» في عام 2001، والذي يعد أبرز تكريم لها.

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