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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل 458 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة خلال 24 ساعة

السبت 30/يناير/2021 - 07:43 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 458 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 77,850 إصابة.
وذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، أن من بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 423 إصابة عدوى محلية، و35 إصابة وافدة من الخارج.
ورصدت العاصمة سول وضواحيها 303 إصابات محلية، من بينها 152 إصابة في سول و136 إصابة في إقليم كيونجكي و15 إصابة في إنتشون.
وتجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 400 إصابة وسط علامات على عودة ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس مجددا.
ويرجع عدم انخفاض عدد الإصابات اليومية بكورونا إلى تداعيات الإصابات الجماعية انطلاقا من منشآت تعليمية غير مرخصة.
وكان من المفترض أن تعلن الحكومة الكورية الجنوبية يوم أمس الجمعة عن تعديل مستويات التباعد الاجتماعي لكبح انتشار كورونا، والقيود المعمول بها حاليا مع الاعتقاد بأن الموجة الثالثة من الفيروس دخلت في مرحلة التباطؤ في ارتفاع أعداد الإصابات، غير أنها بدأت مراجعة شاملة بسبب عودة ارتفاع عدد الإصابات، وتعلن عن ذلك بعد ظهر يوم غد الأحد.
وسجلت البلاد 15 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1,414 وفاة، وبلغت نسبة الوفيات 1.82%.
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