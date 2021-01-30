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ديني

رئاسة شئون الحرمين تستعد لإطلاق جهاز المصحف الإلكتروني للمكفوفين

السبت 30/يناير/2021 - 09:03 ص
رئاسة شؤون الحرمين
رئاسة شؤون الحرمين تستعد لإطلاق مصحف للمكفوفين
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محمد شحتة
أفاد غازي بن فهد الذبياني، مدير الإدارة العامة لشئون المصاحف والكتب التابعة لوكالة الشئون التوجيهية والإرشادية، بأنه قد تم الاجتماع مع المبتكر السعودي الأستاذ مشعل الهرساني، لمناقشة إطلاقه جهاز المصحف الإلكتروني للمكفوفين، والذي يسمح للفئة الغالية على قلوبنا "المكفوفين" من قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته وتفسيره بيسر.

وأوضح أن إطلاق هذا الجهاز والذي جاء بلغة "برايل" هدفه تشجيع المكفوفين ومن يعانون من ضعف حاد بالبصر، على قراءة القرآن الكريم وتوطيد علاقتهم به، حيث سيغني الجهاز المكفوفين عن الصعوبات التي يواجهونها في قراءة القرآن الكريم في المصاحف الورقية بطريقة برايل والتي تصل لـ 6 مجلدات كبيرة يصعب حملها عليهم، فضلًا عن ارتفاع تكلفتها.

وبين الأستاذ غازي بن فهد الذبياني أن المصحف الإلكتروني يقوم بتحويل أحرف برايل الثابتة إلى متحركة، تتشكل إلكترونيًا حسب آيات القرآن الكريم والأحرف العربية والصفحة، وهو مطابق لمصحف مجمع الملك فهد -رحمه الله-، وذلك في تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بسرعة وسهولة.

وفي ذات السياق بين الذبياني أن هذه النسخة الرقمية من القرآن الكريم تقدم النص الكامل للقرآن باستخدام معايير تقنية لنظام معلوماتي ورقمي، وهي تقنية لم تكن متاحة للقراء من قبل بالمسجد الحرام، حيث اقتصرت كل الإصدارات السابقة على مصاحف برايل الورقية.

واختتم أن تلك الخدمات تأتي ضمن توجيهات معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ سلمان بن صالح المقوشي في كل شأن يخدم الحاج والزائر والمعتمر.

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