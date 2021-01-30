لحمايتهم من الأمراض.. 4 فئات من الأطفال يجب فحص الكوليسترول لديهم

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) بفحص جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عامًا للكشف عن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم بسبب تفشي وباء السمنة لدى الأطفال.









بالإضافة إلى ذلك، توصي AAP باختبار الكوليسترول لمجموعات الأطفال التالية:





- أولئك الذين أصيب آباؤهم أو أجدادهم بنوبات قلبية أو تم تشخيصهم بانسداد الشرايين أو مرض يؤثر على الأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية في سن 55 أو قبل ذلك عند الرجال، أو 65 عامًا أو قبل ذلك عند النساء.

- أولئك الذين لديهم آباؤهم أو أجدادهم مستويات الكوليسترول الكلية في الدم 240 مجم / ديسيلتر أو أعلى.

- أولئك الذين لا تُعرف خلفيتهم الصحية العائلية على سبيل المثال، العديد من الأطفال المتبنين.

- من لديهم خصائص مرتبطة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو التدخين أو السمنة.

- بالنسبة للأطفال في هذه الفئات يجب أن يكون اختبار الكوليسترول الأول لديهم بعد عامين ولكن ليس بعد 10 سنوات.









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قد يعاني الطفل من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لأسباب متنوعة مثل السمنة والسكري وأمراض الكبد وأمراض الكلى أو قصور الغدة الدرقية، إذا أظهر الاختبار الأولي ارتفاع الكوليسترول في الدم، فسيقوم طبيب الأطفال بفحص دم طفلك مرة أخرى بعد أسبوعين على الأقل لتأكيد النتائج، إذا كان لا يزال مرتفعًا فسيحدد الطبيب أيضًا ما إذا كان طفلك يعاني من حالة أساسية.









وأكد موقع healthychildren أن هناك أدلة جيدة على أن الأطفال الذين يعانون من مشاكل الكوليسترول يصبحون بالغين مع ارتفاع الكوليسترول في الدم، لذلك من المهم مراقبة نسبة الكوليسترول لدى الأطفال الذين قد يكونون أكثر عرضة لخطر ارتفاع الكوليسترول.