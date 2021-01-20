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مرأة

لمرضى الكوليسترول.. نصائح احرص على اتباعها للتحكم في المرض

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:05 م
علاج الكوليسترول
علاج الكوليسترول
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نهى هجرس
يعاني العديد من الأشخاص بسبب الكوليسترول، ولكن بعد سن الثلاثين ، هناك خطر متزايد من ارتفاع مستويات الكوليسترول لأسباب تتعلق بنمط الحياة غير المتوازن ، واستهلاك الدهون المشبعة ، والسمنة ، والتاريخ العائلي. 

ويمكن أن يكون التدخين المفرط أيضًا أحد أسباب ارتفاع الكوليسترول، وتعد مخاطر ارتفاع الكوليسترول سببًا كافيًا لك للتعرف على الطرق المختلفة للتحكم في الجسم وإدارته، وإليكم بعض النصائح الهامة لعلاج الكوليسترول بشكل طبيعي

ووفقا لما يعرضه موقع "boldsky" نقدم إليكم ابرز النصائح التي تساعدك على التحكم في الكوليسترول:

1. التقليل من الدهون المشبعة والتركيز على الدهون الأحادية غير المشبعة
يشير خبراء الصحة إلى أن الدهون المشبعة تزيد بشكل طفيف من الكوليسترول الضار، وارتفاع ضغط الدم ومشاكل صحية أخرى، ومع ذلك ، إذا كنت تتناول الدهون المشبعة في نظامك الغذائي ، فيجب ألا يتجاوز المدخول اليومي أكثر من 16 جرامًا  . 

تأتي الأطعمة الشائعة التي تحتوي على دهون مشبعة بشكل أساسي من مصادر حيوانية ، مثل الزبدة ، ولحم البقر الدهني ، ولحم الضأن ، والدواجن مع الجلد  ، يمكن أن تحتوي المعجنات والعديد من الأطعمة المخبوزة والمقلية على مستويات عالية من الدهون المشبعة، تحتوي بعض الأطعمة النباتية ، مثل زيت النخيل وزيت جوز الهند أيضًا على دهون مشبعة 

2. تناول الدهون الصحيحة 
مثل البيض الكامل وبذور الشيا ليس كل الدهون تزيد من نسبة الكوليسترول، تساعد الدهون الجيدة على خفض مستوى الكوليسترول، الأطعمة مثل زيت الزيتون والأفوكادو والأسماك وبذور الكتان والمكسرات تحتوي على دهون جيدة مثل الأوميغا 3، وهذا الحمض الدهني يقلل من كمية الدهون الثلاثية في الدم ويقلل من نسبة الكوليسترول، تناول هذه الأطعمة على حساب الأطعمة الغنية بالدهون التي تساهم في الكوليسترول الضار، لذلك قم بتضمين الأطعمة مثل زيت الزيتون البكر والبيض الكامل والأسماك الدهنية والشوكولاتة الداكنة وما إلى ذلك.

3. تناول الكثير من الألياف مثل البازلاء والشوفان 
يعد استهلاك الأطعمة الغنية بالألياف أحد أفضل الطرق لخفض نسبة الكوليسترول بشكل طبيعي، وجدت الدراسات أن زيادة استهلاك الألياف القابلة للذوبان ، مثل تلك الموجودة في الفواكه والخضروات ( 5 إلى 10 جرامات يوميًا) يمكن أن تؤدي إلى انخفاض بنسبة 5 في المائة في مستوى الكوليسترول في الدم، وإن إضافة 5 إلى 10 جرامات من الألياف في نظامك الغذائي يعني تناول فاكهة أو خضروات يوميًا في نظامك الغذائي للحصول على مستويات صحية من الكوليسترول .

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