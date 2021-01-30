مليار و592 مليون جنيه تكلفة تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا خلال 2020

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أنه تم تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنيا بتكلفة تقدر بنحو مليار و٥٩٢ مليون جنيه، وذلك فى عام ٢٠٢٠، ضمن توجه الدولة لتحسين الخدمات المقدمة بصعيد مصر، وتكليفات الحكومة برفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.





وأضاف المهندس ياسر الشهاوى، أن الخدمات شملت كافة مراكز المحافظة، موزعة على النحو التالى: ٨٧ مليونا و٦٧ ألف جنيه خصصت لمركز العدوة، و١٣٠ مليون جنيه لمركز دير مواس، و٨٠ مليونا لمركز بنى مزار، و٩٨٥ مليونا و٦٦٧ألف جنيه خصصت لتحسين الخدمات بمركز أبوقرقاص، و١٢مليونا و٣٢٣ألف جنيه لمركز مغاغة، و٢٥ مليون جنيه بمركز سمالوط، و٨٤ مليونا و٦٦٠ألف جنيه بمركز ملوى، و٤٢مليونا و٣٠٠ألف جنيه بمركز مطاى، و١٤٥ مليون جنيه بمركز المنيا.



ونوه رئيس الشركة إلى أن عام 2020 شهد تطوير خدمات مياه الشرب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة "المرحلة الأولى" بتكلفة إجمالية 4 ملايين و721 الف جنيه شملت تنفيذ خطوط المياه لقرى أولاد الشيخ بمركز مغاغة بمبلغ مليون و648 ألف جنيه، وجزيرة شيبة بمركز أبوقرقاص بتكلفة 544 ألف جنيه، والشيخ مسعود وكفر مغربى بمركز العدوة بمبلغ مليون و315 ألف جنيه، ومبلغ مليون و213 ألف جنيه لقرية زعبرة بديرمواس.





اقرأ أيضا: تعرف على أهم إنجازات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس فى 2020





وأضاف أنه تم تتفيذ العديد من أعمال الإحلال والتجديد واستلام عدد من المحطات وأبرزها استلام المرحلة الأولى من محطة مياه المطاهرة بأبو قرقاص بطاقة ١٢٠٠ل/ث، واستلام وتشغيل محطة رفع صرف صحي ومعالجة البرجاية والشبكات التابعة لها لخدمة قرية البرجاية والقرى المجاورة لها، وتشغيل محطتى الرفع والمعالجة بالساوى بالعدوة، ومحطة رفع صرف صحى تانوف بديرمواس، وحفر أكثر من بئر ارتوازى على مستوى المحافظة للقضاء على ضعف المياه بالمناطق الساخنة، مؤكدًا استمرار الشركة فى تقديم الخدمات وتحسينها طبقا للخطط الموضوعة للوصول لرضا المواطن.

