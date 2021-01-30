تأييد حبس مجدي عبد الغني عاما بتهمة امتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

قضت محكمة جنح الدقى، بقبول معارضة مجدي عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، شكلا على حكم حبسه عام وتغريمه 100 ألف جنيه فى قضية امتناع عن تسليم ميراث أقاربه، وفى الموضوع تأييد الحكم وحبسه.





يذكر أن محكمة جنح الدقى، قضت في أكتوبر الماضي بالحبس 6 سنوات للكابتن مجدي عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وغرامة مالية 300 ألف جنيه، في 3 قضايا امتناع عن تسليم ميراث أقاربه، وكفالة قدرها 15 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.





وجاءت الأحكام بسبب امتناعه عن تسليم الميراث لاقاربه .





يذكر أن عددا من أقارب مجدي عبد الغني اتهموه بالامتناع عن تسليمهم حصة ميراثهم في محطة تمويل سيارات " محطة بنزين بمنطقة الوراق .





وكانت محكمة جنح الدقي، قضت بمعاقبة مجدي عبد الغني وآخرين، بالحبس لمدة عام وغرامة 100 ألف جنيه في اتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث لأقاربه.



