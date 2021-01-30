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رياضة

التشكيل المتوقع لقمة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

السبت 30/يناير/2021 - 11:33 ص
قمة آرسنال ومانشستر
قمة آرسنال ومانشستر يونايتد
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إسراء أشرف
تتجه أنظار عشاق الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام السابعة والنصف، نحو ملعب "الإمارات"، لمتابعة مباراة القمة التي ستجمع بين أرسنال، ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات الأسبوع رقم 21 من البريميرليج.


واتفقت الصحف الإنجليزية على التشكيل المتوقع لقمة أرسنال ومانشستر يونايتد، والذي شهد تواجد الدولي المصري محمد النني على مقاعد بدلاء الجانرز.


أرسنال
حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: تيرني - لويز - هولدينج - سواريس

خط الوسط: تشاكا - بارتي - سميث روي

خط الهجوم: بيبي - لاكازيت - ساكا 


مانشستر يونايتد
حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا - ماجواير - لينديلوف - لوك شاو

خط الوسط: فريد - مكتوميناي - بوجبا

خط الهجوم: فرنانديز - راشفورد - كافاني.


ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد، 40 نقطة من 20 مباراة، بينما يحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 30 نقطة.


ويسعى مانشستر يونايتد بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، من أجل العودة إلى صدارة البريميرليج.


في المقابل، يتطلع أرسنال لمواصلة صحوته وتحقيق الفوز أيضًا على كتيبة الشياطين الحُمر، حيث إن الفوز سيقربه من المربع الذهبي والمؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.
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