التشكيل المتوقع لقمة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام السابعة والنصف، نحو ملعب "الإمارات"، لمتابعة مباراة القمة التي ستجمع بين أرسنال، ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات الأسبوع رقم 21 من البريميرليج.









واتفقت الصحف الإنجليزية على التشكيل المتوقع لقمة أرسنال ومانشستر يونايتد، والذي شهد تواجد الدولي المصري محمد النني على مقاعد بدلاء الجانرز.









أرسنال

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: تيرني - لويز - هولدينج - سواريس

خط الوسط: تشاكا - بارتي - سميث روي

خط الهجوم: بيبي - لاكازيت - ساكا









مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا - ماجواير - لينديلوف - لوك شاو

خط الوسط: فريد - مكتوميناي - بوجبا

خط الهجوم: فرنانديز - راشفورد - كافاني.







