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مرأة

بملابس كاجوال.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

السبت 30/يناير/2021 - 12:07 م
منة فضالي
منة فضالي
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت منة فضالي في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز مع سويت شيرت باللون السيمون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

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وانتعلت منة فضالي حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالي على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون ملابسها.
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