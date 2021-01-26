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فن

بإطلالة كاجوال.. منة فضالي تبهر متابعيها عبر إنستجرام

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:42 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة منة فضالي عدة صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت منة فضالي في الصورة بإطلالة طبيعية دون الاعتماد على الميكب واعتمدت نضارة شمسية.

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالي:
-قمر
-وحشتينا
-ايه العمل القادم يا نجمة

شاركت منة فضالي مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره  وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

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