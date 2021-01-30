ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انفجارات عنيفة في مناطق نفوذ ميليشيات إيرانية بسوريا

السبت 30/يناير/2021 - 12:12 م
انفجارات عنيفة في
انفجارات عنيفة في سوريا
Advertisements
قسم الخارجي
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأنه تم رصد انفجارات عنيفة في مناطق تواجد الميليشيات الموالية لإيران في ريف دير الزور السوري. 

وقال المرصد السوري إن الانفجارات وقعت بالتحديد في منطقة العباس التابعة للبوكمال، ويتواجد فيها قوات إيرانية وميليشيات موالية لها.  

فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجارات وأسبابها. 

وكان المرصد السوري أشار في 19 من الشهر الجاري، إلى انفجارات عنيفة هزت منطقة دير الزور، لليوم الثاني على التوالي، وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنها ناجمة عن قيام المسلحين الموالين للنظام وميليشيا “لواء فاطميون” بتفجير ذخائر وأسلحة تابعة لها من مخلفات القصف الإسرائيلي على محيط مدينة دير الزور في 13 من الشهر الجاري. 

وأشار المرصد السوري أمس، إلى أن انفجارات هزت منطقة دير الزور، ناجمة عن قيام ميليشيا “فاطميون” الأفغانية والموالية لإيران، بتفجير مخلفات حرب قرب منطقة الرواد غربي مركز مدينة دير الزور.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

انفجارات عنيفة تضرب مدينة البوكمال السورية وسط تحليق لطيران مجهول

مقتل 5 جنود سوريين و11 مسلحاً في غارات إسرائيلية على سوريا

أكثر من 50 قتيلا وجريحا.. تفاصيل القصف الإسرائيلي على دير الزور بسوريا

المرصد السوري: معظم قتلى الغارات الإسرائيلية من ميليشيات إيران

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل 3 أفراد و16 كيانا

وضع رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي العراقي على قائمة الارهاب

ترشيحاتنا

بشرى سارة..إنتاج 150 مليون جرعة من لقاح كورونا الجديد بحلول مايو

شاهد.. أسعار سوبارو XV الأخيرة في السوق المصري

حكم البيع بالتقسيط وهل الزيادة فيه تكون من باب الربا؟.. علي جمعة يرد

عيار 24 يسجل 923 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-1-2021

لا بديل عنها لتركيب العداد .. اعرف قيمة ممارسة الكهرباء وعقوبة عدم دفعها

حبيبها شارك معهم.. 5 إسرائيليين يغتصبون فتاة قاصر بـ عسقلان.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات إم جي HS موديل 2021

بملابس كلاسيك.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة من أحدث جلسة تصوير

تعرف على مواصفات نيسان صني موديل 2021.. أسعار الـ4 فئات الجديدة