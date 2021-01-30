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رياضة

نهائي كأس ليبرتادوريس.. موعد مباراة بالميراس ضد سانتوس والقنوات الناقلة

السبت 30/يناير/2021 - 02:00 م
بالميراس ضد سانتوس
بالميراس ضد سانتوس
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محمد السعيد
يلتقي فريقا بالميراس وسانتوس البرازيليين، اليوم السبت، على ملعب "ماراكانا" بالبرازيل، في نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس.

موعد مباراة بالميراس ضد سانتوس والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة بالميراس ضد سانتوس في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس 5 بتعليق محمد بركات، وبي إن سبورتس 13 "الإنجليزية".

بالميراس ضد سانتوس:
ويتصارع الفريقين على الفوز بمباراة الليلة من أجل حسم لقب ليبرتادوريس، وحجز تذكرة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير إلى 11 من الشهر ذاته.

ويطمح سانتوس لتحقيق لقب كأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه، وضمان المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثانية، حيث سبق وأن شارك في المونديال موسم 2011.

على الجانب الآخر يأمل بالميراس في حصد اللقب الغائب عن خزائنه منذ 22 عاما، حيث سبق له التتويج بكأس ليبرتادوريس مرة واحدة كانت في 1999.

يذكر أن آخر لقب مباراة جمعت سانتوس وبالميراس كانت في شهر ديسمبر الماضي، بمسابقة الدوري البرازيلي وانتهت بالتعادل 2 - 2.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية:
ويشارك في كأس العالم للأندية كلا من بايرن ميونخ الألماني والأهلي المصري والدحيل القطري وأولسان الكوري وأونال المكسيكي، والمتوج بكأس ليبرتادوريس بين فريقي سانتوس وبالميراس البرازيليين.
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