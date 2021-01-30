هل تجاوزنا ذروة الموجة الثانية لـ"كورونا".. د.محمد عوض تاج الدين يجيب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الموجة الثانية لوباء كورونا في مصر تختلف عن الموجة الأولى، بداية من ارتفاع الأعداد ثم استقرارها لعدة أيام وبعد ذلك انخفاضها، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت نوعا من التشديد الحكومى وفق قرارات مجلس الوزراء، بخصوص الالتزام بشدة بالإجراءات الوقائية سواء على الأماكن العامة، والتأكيد على ارتداء الكمامات وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الحكومة للدراسة الالكترونية وتأجيل الامتحانات وهو ما أدى تقليل أعداد الإصابات.





وأعرب عوض تاج الدين، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، عن اعتقاده ان اعداد المصابين في ذروة الموجه الثانية من فيروس كورونا بدأت في الانخفاض، حيث اختلفت الاعداد حاليا عن مؤشرات ديسمبر واوائل شهر يناير سواء على مستوى الارقام الرسمية التي تعلن او على مستوى الحالات التي تعالج خارج المنظومة الصحية.





واوضح مستشار الصحة لرئيس الجمهورية، ان هناك فعلا انخفاض في عدد الحالات خلال الفترة الحالية، ولكن من المهم التشديد على الاجراءات الاحترازية، لانه مازال هناك حالات، ومازالت تستقبل المستشفيات حالات من المصابين ومنهم من يخضع للرعاية المركزة.

واشار الي ان "طالما هناك حالات موجودة وتخضع للعلاج، يجب الالتزام"، لافتا الي اننا نشاهد الوضع العالمي بان هناك الكثير من الحالات وارتفاع نسب الوفيات سواء في الولايات المتحدة او اوروبا وبريطانيا، معقبا: "العالم مفتوح على بعضه".

وذكر ان الموجه الثانية للفيروس مقارنة بالموجه الاولى مختلفة نسبيا، ولكن في كل الاحوال ذلك هو الشكل الطبيعي لانتشار الاوبئة، ولكن تختلف ايضا بسبب التشديد الحكومي على اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية.