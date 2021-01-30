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حوادث

سقوط بوجي العربة الأولى بقطار ٧١٨ ركاب أسيوط - سوهاج

السبت 30/يناير/2021 - 12:49 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان لها، أنه اثناء مسير قطار رقم 718 ركاب أسيوط سوهاج بحوش محطة صدفا سقط بوجي العربة الأولى من تركيب القطار، ما أدى إلى خروج العربة عن السكة ولم يسفر ذلك عن أي إصابات.

وأكدت الهيئة في بيانها، أنه على الفور تحركت فرق الطوارئ لمحل الواقعة وجاري حاليًا رفع العربة والاستعداد بالسكة والتأكيد علي الالتزام التام بمعايير الأمان لسلامة عمليات الرفع وتمام نظم التشغيل علي الشبكة.


واعتذرت الهيئة لركاب القطار عن التأخير الناتج عن ذلك، وتوقفت حركة السكة الحديد تمامًا، وأُخطرت الجهات المعنية بخروج القطار عن القضبان، وسط تواجد أمنى حول مكان توقف القطار، وعلى الفور دفعت هيئة السكة الحديد بالفرق والمعدات اللازمة للبدء في عملية رفع القطار وتسيير الحركة من جديد على القضبان.
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