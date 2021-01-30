محافظ المنوفية يدشن مبادرة "حماية المستهلك من الغلاء" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.. شاهد





دشن صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية " مبادرة حماية المستهلك من الغلاء " بالتعاون مع شركات القطاع الخاص ، في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية وبأسعار مناسبة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وبحضور نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام والمحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة .

حيث تفقد محافظ المنوفية اصطفاف عدد (18) سيارة متنقلة أمام مقر الديوان العام بشبين الكوم ، مشيرًا إلى أن المبادرة انطلقت اليوم ولمدة شهر وتجوب مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف توفير عدد من السلع الغذائية الأساسية وبأسعار مخفضة بنسبة (25 % ) عن أسعار السوق الحر تخفيفا علي المواطنين، هذا وقام المحافظ بالتأكد من جودة الأصناف وتاريخ الصلاحية والالتزام بالأسعار المحددة.

كما وجه محافظ المنوفية مدير مديرية التموين وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بإعداد تقرير عن المبادرة متضمنة " عدد السلع الغذائية ونسب الإقبال عليها لتحديد السلع الأكثر طلبًا وإحتياجا من قبل المواطنين لتوفيرها بكميات أكبر بالمنافذ المتنقلة لتغطي طلبات المواطنين.

وقد أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات محافظ المنوفية وتحتوي على مواد غذائية وهي ( السكر والزيت والمسلي والأرز والمكرونة ) بالإضافة إلى اللحوم والأسماك المجمدة، حيث يباع " 1ك أرز بـ 6 جنيه ، وسكر 800 جرام بـ7.5 جنيه ، زيت 900جرام بـ 14 جنيه ، اك سمن بـ 45 جنيه ، فراخ كاملة 1200 جرام بـ 25 جنيه ، برجر 1ك بـ35 جنيه ، فيليه 900 جرام بـ 55 جنيه ، 1ك عسل بـ35 جنيه "