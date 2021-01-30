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تعرف على خدمات مستشفى العاشر من رمضان.. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 12:52 م
خالد شاهين
خالد شاهين
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فرح علاء الخولي

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إن مستشفى العاشر من رمضان طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للمصريين تبدأ من مسكن آمن، مرورا بخدمات امنة وطرق ممهدة الي جانب توفير فرص عمل، لافتا إلى أن الخدمات تضمن خدمات طبية ورياضية واجتماعية وغيرها من الخدمات.

وتابع شاهين، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه جاري افتتاح المستشفى الجامعي بمدينة العاشر من رمضان التابعة لهيئة المجتمعات، وهي صرح خدمي عالي وستكون تابعة لجامعة الزقازيق، منوها انه تم تنفيذ المشروع الخاص بالمستشفى خلال سنة ونصف تقريبا من يوليو 2019، وتم الاستلام الابتدائي في شهر نوفمبر الماضي.

واوضح ان المستشفى تتكون من 3 مباني المبني الرئيسي مكون من 4 طواببق ودور ارضي،  والمبنى التعليمي وهو دورين لقاعات المحاضرات، ومبتى اخر، منوها ان المستشفى تقع على مساحة تقرب من 23 الف متر مربع باجمالي تكلفة 500 مليون جنيه وهي التكلفة الانشائية للمشروع، وجارس تجهيزه للتشغيل.

واضاف ان المستشفى تحمل جميع الخدمات الطبية من معامل ووحدات اشعة وغرف اقامة للمرضى واطقم التمريض وغرف عمليات.
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