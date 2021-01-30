تحرير 1050 مخالفة عدم ارتداء كمامة وفض 17 سوقا لمخالفة الإجراءات الاحترازية بدمياط

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط حملاتها المكبرة على المطاعم والكافيهات لتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا.





واستهدفت الحملات المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدة مناطق بالمدن والقري تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتنفيذ حملات مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وكل التعليمات الصادرة فى هذا الشأن.





ووصل إجمالى عدد المحاضر التى حررت للمواطنين بمدن وقرى محافظة دمياط، تفعيلا لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد إلى 1050 محضر عدم ارتداء الكمامة وكذلك فض 17 سوقا لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بدمياط.



