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حوادث

العثور على ٤ أطنان دواجن فاسدة داخل مجزر بدون ترخيص بالقاهرة

السبت 30/يناير/2021 - 01:07 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٤ أطنان "مقطعات دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.


وتبين وجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.


جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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