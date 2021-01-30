ننشر تشكيل أمانة إعلام المؤتمر.. ورئيس الحزب: نواجه إعلاما معاديا

قرر الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، عضو مجلس الشيوخ، إعادة تشكيل الأمانة العامة للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي محمد سويد، وذلك لما له من خبرات محلية ودولية، حيث عَمِل رئيسا للتحرير فى قناتي mbc السعودية، والغد الإخبارية الإماراتية، وكاتبًا صحفيًا بموقع روسيا اليوم RT، ومجلة الهديل اللبنانية، ورئيسًا للأخبار بجريدة روزاليوسف، كما صدر له مؤخرًا كتاب "أنا وهؤلاء في زمن الإخوان" الذي يوثق ما جرى في 30 يونيو بعد عام من اختطاف قوى الظلام له.











وتشكلت الأمانة العامة للإعلام بعضوية الدكتور خالد عاشور، المذيع بالتليفزيون المصرى، وأستاذ الإعلام بالعديد من الجامعات، وعضو اتحاد كتاب مصر، والإعلامية منال السعيد، مقدمة البرامج في قناة "المحور"، والتي قدمت العديد من البرامج السياسية والاقتصادية في mbc مصر والغد الإخبارية وقناة أون تي في، والإعلامي محمد صادق، مدرب الإعلامي الدولي ومقدم برنامجي بشكاتب مصر والزنزانة على قنوات المحور ودريم وأون تي في، والكاتب الصحفي محمود عطية، رئيس تحرير موقع وجريدة أهل مصر ومدير التحرير بمجلة أكتوبر، وأحمد حامد، الكاتب الصحفي بالأهرام الذي عمل رئيسًا للتحرير عدد من البرامج في قناة دريم والغد وmbc.









وضم تشكيل الأمانة الصحفي محمد سعد الجزار الذي عمل بمواقع دوت مصر وصوت الأمة ومديرًا لتحرير عدد من البرامج، مساعدًا لأمين الإعلام للشئون الإدارية.









وكان رئيس الحزب كلف محمد عادل إمام مساعدا لرئيس الحزب للإعلام، ومشرفًا على إعادة الهيكلة ومديرًا لمشروعاته الإعلامية المقبلة.







وقال الربان عمر المختار إن هذه التغييرات، تأتي تحقيقًا لأهداف برنامج الرئيس لتمكين الشباب، وخطة إعادة الهيكلة لتطوير آليات العمل التنظيمي بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، والتى تواجه فيها مصر تحديات كبيرة في مجابهة الإعلام المعادي، واستخدام قوى الظلام لحروب الجيل الرابع، للتشكيك في إنجازات القيادة السياسية، وتغيير الهوية باستخدام منصات دول معادية ووسائل التواصل الاجتماعي.









وأكد أن ذلك يُحتم علينا أن نكون على قدر من الاستعداد والخبرة لإفشال مخططاتهم ببث رسائل تنويرية والعمل على التوعية السياسية والاجتماعية بما يحقق أهداف الحزب ويخدم سياساته.