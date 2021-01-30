ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

منال سلامة تحذر من جمع التبرعات لأصحاب القصص المزيفة على السوشيال ميديا |شاهد

السبت 30/يناير/2021 - 02:28 م
الفنانة منال سلامة
الفنانة منال سلامة
Advertisements
نورهان رأفت
عبرت الفنانة منال سلامة، عن استيائها مما فعله أحد الشباب على السوشيال ميديا بادعائه الإصابة بمرض السرطان، وقامت الشرطة بالقبض عليه؛ بعد أن حصد شهرة كبيرة بمساعدة والدته.

ونصحت الفنانة منال سلامة، خلال برنامج "حلو الكلام" المذاع على فضائية "صدى البلد"، بعدم الانسياق وراء الادعاءات الكاذبة والقصص الوهمية، مطالبة بتحري الدقة قبل جمع التبرعات للتأكد من وصولها إلى الشخص المستحق.

ولفتت إلى أن حب الشهرة أصبح كالمرض لجمع الأموال بطرق غير مشروعة، معقبة "جنون الشهرة بيكبر يوم بعد يوم وبيضر ناس كتير".

وخلال الرصد لطرق النصب على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة الـ"فيس بوك"، تم رصد الكثير من الحالات ولعل أبرزها محمد قمصان، المعروف إعلاميًا بـ "محارب السرطان"، حيث قام المتهم بنشر أخبار كاذبة، وادعائه إصابته بمرض السرطان بمواقع التواصل الاجتماعي، لاستعطاف الناس بقصد تحقيق الشهرة وزيادة متابعيه بتلك المواقع. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ظالم أم مظلوم.. جدل واسع عن حقيقة قصة محارب السرطان

محمد قمصان.. مدعي السرطان يواجه الحبس عام وغرامة 20 ألف جنيه

قانوني: عقوبات رادعة تنتظر محمد قمصان مدعي الاصابة بالسرطان

قبل اعترافه.. أخطاء فضحت محمد قمصان مدعي السرطان

دماغك فيها إيه.. رامي رضوان يوجه رسالة لمدعي الإصابة بالسرطان

سيكوباتي.. طبيب نفسي يكشف عن مرض محارب السرطان المزيف

ترشيحاتنا

النفقة.. شروطها وكيفية احتسابها وأنواعها ومدة الفصل فيها.. وما هى حالات عدم استحقاق الزوجة لها؟

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

رضا عبد العال: على الأهلي فرض شخصيته أمام الدحيل بالمونديال.. وهذا التشكيل الأمثل للمباراة

الاثنين .. ثراء جبيل ضيفة برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الدحيل بمونديال الأندية

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أي دمعة حزن لا.. سفير السعودية يستعيد ذكرياته مع مسرح جامعة القاهرة بحفل لعبد الحليم حافظ.. فيديو وصور

تعرف على مواصفات وأسعار إم جي 5 موديل 2021

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات إم جي HS موديل 2021