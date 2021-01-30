منال سلامة تحذر من جمع التبرعات لأصحاب القصص المزيفة على السوشيال ميديا |شاهد

عبرت الفنانة منال سلامة، عن استيائها مما فعله أحد الشباب على السوشيال ميديا بادعائه الإصابة بمرض السرطان، وقامت الشرطة بالقبض عليه؛ بعد أن حصد شهرة كبيرة بمساعدة والدته.





ونصحت الفنانة منال سلامة، خلال برنامج "حلو الكلام" المذاع على فضائية "صدى البلد"، بعدم الانسياق وراء الادعاءات الكاذبة والقصص الوهمية، مطالبة بتحري الدقة قبل جمع التبرعات للتأكد من وصولها إلى الشخص المستحق.





ولفتت إلى أن حب الشهرة أصبح كالمرض لجمع الأموال بطرق غير مشروعة، معقبة "جنون الشهرة بيكبر يوم بعد يوم وبيضر ناس كتير".





وخلال الرصد لطرق النصب على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة الـ"فيس بوك"، تم رصد الكثير من الحالات ولعل أبرزها محمد قمصان، المعروف إعلاميًا بـ "محارب السرطان"، حيث قام المتهم بنشر أخبار كاذبة، وادعائه إصابته بمرض السرطان بمواقع التواصل الاجتماعي، لاستعطاف الناس بقصد تحقيق الشهرة وزيادة متابعيه بتلك المواقع.



