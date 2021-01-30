ضبط عامل زراعى لزراعته نبات البانجو المخدر داخل أرضه بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الستامونى بمحافظة الدقهلية من ضبط عامل زراعى لقيامه بزراعة شجيرات نبات البانجو المخدر داخل أرضه بقرية ٢٠ الامل التابعه لقرية الحفير شهاب الدين التابعه للمركز وتم ضبط كميه من البذور والشجيرات المزروعة.





وكان اخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني تفيد بقيام المدعو تامر طه محمد علي ٣٦ عاما عامل زراعي ومقيم قرية "٢٠ الأمل " التابعة لقرية " الحفير شهاب الدين " دائرة المركز بزراعة عدد من شجيرات البانجو في الأرض الزراعية خاصته والكائنة بزمام ذات القرية .

وبتقنين الاجراءات تم ضبط المذكور وبحوزته كمية من بذور نبات البانجو وزنت ١٠ جرام تقريبا وبالانتقال للأرض الزراعية المشار اليها تم ضبط ١٢ شجيرة لنبات البانجو المخدر .



وبمواجهة المتحرى عنه بما اسفر عنه الضبط اعترف بزراعته لتلك الشجيرات بقصد الاتجار فيها وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .