الحماية المدنية تسيطر على حريق بمنزل بمدينة السنبلاوين فى الدقهلية

تمكنت الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب بأحد المنازل بمدينة السنبلاوين دون وقوع إصابات او خسائر بالارواح .
وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل كائن بحى " البستان " بندر السنبلاوين .
وبإنتقال الضباط وقوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ تم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بحجرة معروشة بالسدة والعروق الخشبية أعلى سطح منزل مكون من ثلاثة طوابق " خالى من السكان " ملك ورثة هانم عوض صقر، ولم ينجم عنه ثمة إصابات .
وبسؤال أحد الورثة خاد عبدالهادى محمد عبدالرحمن 42سنة مهندس زراعى حر ومقيم بندر السنبلاوين رجح سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للحجرة ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية .
وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٨٦٥ /٢٠٢١ إدارى مركز السنبلاوين ، وجارى العرض على النيابة العامة .