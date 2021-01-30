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حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمنزل بمدينة السنبلاوين فى الدقهلية

السبت 30/يناير/2021 - 03:34 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تمكنت الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب بأحد المنازل بمدينة السنبلاوين  دون وقوع إصابات او خسائر بالارواح .

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود  بلاغ  لمركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل كائن بحى " البستان " بندر السنبلاوين . 

وبإنتقال الضباط وقوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ تم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بحجرة معروشة بالسدة والعروق الخشبية أعلى سطح منزل مكون من ثلاثة طوابق " خالى من السكان " ملك ورثة  هانم عوض صقر، ولم ينجم عنه ثمة إصابات .
وبسؤال أحد الورثة  خاد عبدالهادى محمد عبدالرحمن 42سنة مهندس زراعى حر  ومقيم بندر السنبلاوين رجح سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للحجرة  ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية . 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٨٦٥ /٢٠٢١ إدارى مركز السنبلاوين ، وجارى العرض على النيابة العامة .
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