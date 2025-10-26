قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار برنامج الحج الخمس نجوم 2025.. وكيفية التقديم على موقع نسك عمرة

أسعار برنامج الحج الخمس نجوم 2025
أسعار برنامج الحج الخمس نجوم 2025
محمد غالي

مع اقتراب موسم الحج لعام 2025، تزايدت عمليات البحث عن أسعار برامج الحج السياحي والخمس نجوم، خاصة بعد إعلان اللجنة العليا للحج، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تخصيص 12 ألف تأشيرة للمؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم موسم الحج الجديد.

أسعار برنامج الحج الخمس نجوم 2025

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع إجراء قرعة الحج السياحي في ديسمبر الماضي، وكذلك إعلان وزارة الداخلية نتائج قرعة حج القرعة للمواطنين خلال الشهر الماضي، مما جعل الراغبين في أداء الفريضة يبحثون عن التفاصيل الكاملة لأسعار البرامج المختلفة التي طرحتها شركات السياحة المعتمدة.

أسعار برنامج الحج الخمس نجوم 2025

أسعار برنامج الحج الخمس نجوم 2025


كشفت شركات السياحة العاملة في تنظيم رحلات الحج عن أسعار البرامج الفاخرة، والتي تبدأ من 580 ألف جنيه للفئة الأولى التي تتيح الإقامة في فنادق فخمة لا تتجاوز مسافتها عن الحرم 250 مترا فقط، بينما يبلغ سعر الفئة  ب  حوالي 520 ألف جنيه وتشمل الإقامة في فنادق تبعد نحو 1250 مترا عن ساحة الحرم المكي.
وتوفر هذه البرامج خدمات مميزة تشمل الإقامة الفندقية الكاملة، والنقل الداخلي المكيف، والإشراف الكامل من قبل مرشدين متخصصين، إلى جانب تقديم وجبات غذائية يومية تلبي أعلى معايير الجودة.

أسعار برنامج الحج الاقتصادي 2025


أما البرامج الاقتصادية فجاءت بأسعار أقل لتناسب محدودي الدخل، حيث حددت الشركات الأسعار على النحو التالي:

295 ألف جنيه للفئة  أ 
275 ألف جنيه للفئة  ب 
250 ألف جنيه للفئة  ج 
 وتشمل هذه البرامج الإقامة في فنادق متوسطة أو مخيمات مجهزة قريبة من المشاعر المقدسة، مع توفير خدمات النقل والإعاشة والإشراف الدائم على الحجاج طوال فترة أداء المناسك.

أسعار الحج البري 2025


يحظى الحج البري بإقبال واسع بسبب انخفاض تكلفته مقارنة بباقي البرامج، وجاءت الأسعار المعلنة على النحو التالي:

260 ألف جنيه لفئة بري  أ 
245 ألف جنيه لفئة بري  ب 
225 ألف جنيه لفئة بري  ج 
 وتشمل هذه الفئة السفر بوسائل نقل مريحة عبر الأراضي المصرية والسعودية، مع توفير وجبات غذائية وإقامة ملائمة في مكة والمدينة، بينما لا تتضمن الأسعار تكلفة تذاكر الطيران أو النقل البحري.

أسعار برنامج الحج المباشر 2025


طرحت وزارة السياحة والآثار برنامج الحج المباشر كفرصة جديدة للراغبين في أداء الفريضة ممن لم يتم اختيارهم في قرعة الحج السياحي، وجاءت الأسعار وفقا للمستويات التالية:

395 ألف جنيه للمستوى الأول
268 ألف جنيه للمستوى الثاني
240 ألف جنيه للمستوى الثالث
 ولا تشمل هذه الأسعار تكلفة تذكرة الطيران، حيث يتحملها الحاج بشكل منفصل.

الخدمات المتاحة في باقات الحج 2025


تشمل جميع برامج الحج السياحي لهذا العام مجموعة من الخدمات الأساسية التي تضمن راحة الحجاج وسلامتهم، من بينها:

الإقامة في فنادق أو مخيمات مكيفة مجهزة بجميع سبل الراحة.
توفير وسائل نقل حديثة بين مكة والمشاعر المقدسة.
تقديم وجبات غذائية مطابقة للمعايير الصحية.
وجود مشرفين لمرافقة الحجاج وتوجيههم أثناء أداء المناسك.
خدمات طبية شاملة ومتابعة صحية طوال الرحلة.

وأكد مسؤولو الشركات السياحية أن الأسعار المحددة تراعي التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة، مع الحفاظ على جودة الإقامة والتنقل والرعاية الطبية، لضمان توفير تجربة متميزة وآمنة للحجاج المصريين في موسم 1446 هـ، بما يعكس روحانية المكان وقدسية الشعيرة.

وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية

وأطلقت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية خدمة إلكترونية جديدة تحت اسم  نسك عمرة ، تتيح للراغبين في أداء مناسك العمرة من خارج المملكة التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة دون الحاجة إلى أي وسيط، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

نسك عمرة

تتيح الخدمة الإلكترونية الجديدة للمعتمرين إمكانية إتمام جميع مراحل رحلتهم عبر منصة رقمية موحدة تشمل الحصول على التأشيرة الإلكترونية، وحجز الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتنظيم المواصلات الداخلية، إضافة إلى اختيار الجولات الإثرائية والتأمين الصحي والخدمات المساندة الأخرى. 
وتوفر المنصة كذلك خيارات تصميم الباقات وفق احتياجات المعتمر الشخصية، بما يمنحه مرونة كاملة في تحديد تفاصيل رحلته.

وتدعم منصة  نسك عمرة  سبع لغات عالمية لتسهيل التواصل مع المستخدمين من مختلف الدول، كما تتكامل مع الأنظمة الحكومية ذات الصلة لضمان تجربة رقمية متكاملة وسلسة، وتتيح خيارات دفع متعددة تناسب جميع الفئات، ليتمكن المعتمر من إنهاء جميع الإجراءات إلكترونيا واستلام تأشيرته عبر البريد الإلكتروني دون عناء أو تأخير.

وتتمثل خطوات التقديم في التسجيل على منصة  نسك  الإلكترونية ثم اختيار بند  التقديم على التأشيرة ، يلي ذلك تحديد الجنسية ونوع التقديم سواء كان عبر التأشيرة المباشرة أو من خلال باقة معتمدة. 
بعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال بياناته الشخصية بدقة، ثم اختيار الباقة المناسبة حال الرغبة في ذلك من مزودي الخدمات المعتمدين.

كما يجب تجهيز المستندات المطلوبة والتي تتضمن جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وصورة شخصية بخلفية بيضاء، وشهادة تطعيم ضد الحمى الشوكية، وتذكرة عودة مؤكدة، بالإضافة إلى حجز فندقي بمكة والمدينة أو ضمن باقة إقامة، وتأمين صحي يغطي فترة الإقامة. 
وبعد الانتهاء من سداد الرسوم إلكترونيا باستخدام البطاقة البنكية، يتم مراجعة الطلب وإرسال التأشيرة إلى البريد الإلكتروني للمتقدم بعد الموافقة عليه.

وزارة الحج والعمرة

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن إطلاق خدمة  نسك عمرة  يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، حيث تتيح للمعتمرين من مختلف أنحاء العالم أداء المناسك بسهولة ويسر، مع إمكانية متابعة كافة تفاصيل رحلتهم خطوة بخطوة عبر المنصة الرقمية، ما يعكس حرص المملكة على تسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة زوار بيت الله الحرام وتوفير تجربة ميسرة وآمنة تليق بمكانة المملكة كقبلة للمسلمين.

أسعار برنامج الحج الخمس نجوم برنامج الحج الخمس نجوم الحج الخمس نجوم قرعة الحج السياحي موسم الحج الجديد

