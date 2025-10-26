الهيئة القبطية الإنجيلية تستعد للاحتفال باليوبيل الماسي بمشاركة رموز وقيادات الدولة المصرية

تستعد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية للاحتفال باليوبيل الماسي، بمناسبة مرور خمسة وسبعين عامًا على تأسيسها، وذلك مساء غدا الاثنين بالقاهرة، في احتفالية كبرى تُقام بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والقيادات الدينية والتنفيذية، تقديرًا لمسيرة الهيئة الطويلة في خدمة المجتمع والتنمية.

من جانبه، صرّح يوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن هذا الاحتفال التاريخي يأتي تتويجًا لمسيرة ممتدة من العطاء الوطني والخدمة التنموية والاجتماعية، قدّمتها الهيئة عبر عقود طويلة من العمل المشترك مع مؤسسات الدولة المصرية في خدمة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن الهيئة تمثّل نموذجًا فريدًا في الشراكة الوطنية الفاعلة لخدمة الإنسان دون تمييز.

وأضاف مدير الإعلام أن الاحتفال سيشهد حضورًا رفيع المستوى من رموز الدولة المصرية والقيادات الدينية، موضحًا أن الحفل يتضمن كلمات رسمية لكلٍّ من معالي الوزيرة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ميرفت أخنوخ رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

كما يشهد الاحتفال عرض فيلم وثائقي بعنوان “CEOSS 75”، يستعرض مسيرة الهيئة وإنجازاتها خلال خمسة وسبعين عامًا من العمل التنموي والإنساني، وتُختتم الفعالية بعمل فني وطني مميز بعنوان “الإنسان”، من كلمات زِينب مبارك، وألحان دينا إسكندر وناير ناجي، بمشاركة كورال الكنيسة ترنّم، وقيادة المايسترو العالمي الدكتور ناير ناجي.

واختتم يوسف إدوارد تصريحه مؤكدًا أن هذا الاحتفال لا يعبّر فقط عن ماضي الهيئة وإنجازاتها، بل يعكس رؤيتها المستقبلية والتزامها الراسخ بخدمة الإنسان والوطن في ظل الجمهورية الجديدة.