إسرائيل توافق على دخول ممثل عن حماس إلى داخل الخط الأصفر.. لهذا السبب
أبومازن يتسلّم دعوة رسمية من الرئيس السيسي للمشاركة في افتتاح المتحف المصري
قوات الدعم السريع تعلن بسط سيطرتها على مدينة الفاشر غربي السودان
البابا تواضروس يعيّن الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا
يشبه الأرض.. اكتشاف كوكب خارجي قد يصلح للحياة قريبا
أخبار التوك شو| خبر سار لمحبي الشتاء من الأرصاد.. وعبد الغفار: الرئيس السيسي وجه بالتوسع في التأمين الصحي الشامل
القومي لعلوم البحار يوقع مذكرات تفاهم مع البرتغال في مجال الاقتصاد الأزرق
وزير الشباب والرياضة يهنئ البطل سيف عيسى بذهبية العالم في التايكوندو
نتنياهو: إسرائيل هي من ستقرر القوات الدولية المسموح بوجودها في غزة
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
جهاز حماية المستهلك يطمئن المواطنين بعدم تداول هذه السيارات في السوق المصري
الهيئة القبطية الإنجيلية تستعد للاحتفال باليوبيل الماسي بمشاركة رموز وقيادات الدولة المصرية

الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية
الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية
ميرنا رزق

تستعد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية للاحتفال باليوبيل الماسي، بمناسبة مرور خمسة وسبعين عامًا على تأسيسها، وذلك مساء غدا الاثنين بالقاهرة، في احتفالية كبرى تُقام بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والقيادات الدينية والتنفيذية، تقديرًا لمسيرة الهيئة الطويلة في خدمة المجتمع والتنمية.

من جانبه، صرّح يوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن هذا الاحتفال التاريخي يأتي تتويجًا لمسيرة ممتدة من العطاء الوطني والخدمة التنموية والاجتماعية، قدّمتها الهيئة عبر عقود طويلة من العمل المشترك مع مؤسسات الدولة المصرية في خدمة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن الهيئة تمثّل نموذجًا فريدًا في الشراكة الوطنية الفاعلة لخدمة الإنسان دون تمييز.

وأضاف مدير الإعلام أن الاحتفال سيشهد حضورًا رفيع المستوى من رموز الدولة المصرية والقيادات الدينية، موضحًا أن الحفل يتضمن كلمات رسمية لكلٍّ من معالي الوزيرة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ميرفت أخنوخ رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

كما يشهد الاحتفال عرض فيلم وثائقي بعنوان “CEOSS 75”، يستعرض مسيرة الهيئة وإنجازاتها خلال خمسة وسبعين عامًا من العمل التنموي والإنساني، وتُختتم الفعالية بعمل فني وطني مميز بعنوان “الإنسان”، من كلمات زِينب مبارك، وألحان دينا إسكندر وناير ناجي، بمشاركة كورال الكنيسة ترنّم، وقيادة المايسترو العالمي الدكتور ناير ناجي.

واختتم يوسف إدوارد تصريحه مؤكدًا أن هذا الاحتفال لا يعبّر فقط عن ماضي الهيئة وإنجازاتها، بل يعكس رؤيتها المستقبلية والتزامها الراسخ بخدمة الإنسان والوطن في ظل الجمهورية الجديدة.

الهيئة القبطية الإنجيلية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وزيرة التضامن

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الفاعليات

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

