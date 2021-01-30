نشرة أخبار التوك شو.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. وحقيقة تجاوز ذروة الموجة الثانية لكورونا

تناولت برامج التوك شو، العديد من اللقاءات والقضايا المهمة اليوم، السبت، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..









عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 30- 1- 2021، في القاهرة والمحافظات.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس بارد على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وأن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أغلب المحافظات، كما أنه يوجد فرصة كبيرة لسقوط الأمطار ونشاط الرياح ..









قال الدكتور محمد حسن منيسى ، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد ، إن كل مصابي فيروس كورونا ليس بالضرورة أن يتناولو الأدوية الخاصة ب سيولة الدم ، ولكن مقتصرة على من دخلوا المستشفيات فقط وحالاتهم متطورة.





وأضاف " منيسى " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن المرضى الذين قاموا بدخول المستشفى يطلق عليهم مصطلح " التهاب فى الاغشية المبطنة للأوعية الدموية " والذى يكون له قياسات خاصة .





وأشار إلى أن المريض تختفى الأعراض عليه بعد اليوم العاشر من حالته ، حيث لا تكون حالته معدية لمن حوله بعد اليوم العاشر من اصابته ب فيروس كورونا .





وتابع أن لقاح فايزر يحتاج 12 يومأ للوقاية بنسبة 52% بعد الجرعة الأولى وبعد الجرعة الثانية بأسبوع تصل نسب الشفاء من كورونا 95%









قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الموجة الثانية لوباء كورونا في مصر تختلف عن الموجة الأولى، بداية من ارتفاع الأعداد ثم استقرارها لعدة أيام وبعد ذك انخفاضها، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت نوعا من التشديد الحكومى وفق قرارات مجلس الوزراء، بخصوص الالتزام بشدة بالإجراءات الوقائية سواء على الأماكن العامة، والتأكيد على ارتداء الكمامات وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الحكومة للدراسة الالكترونية وتأجيل الامتحانات وهو ما أدى تقليل أعداد الإصابات.





وأعرب عوض تاج الدين، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، عن اعتقاده ان اعداد المصابين في ذروة الموجه الثانية من فيروس كورونا بدأت في الانخفاض، حيث اختلفت الاعداد حاليا عن مؤشرات ديسمبر واوائل شهر يناير سواء على مستوى الارقام الرسمية التي تعلن او على مستوى الحالات التي تعالج خارج المنظومة الصحية.





واوضح مستشار الصحة لرئيس الجمهورية، ان هناك فعلا انخفاض في عدد الحالات خلال الفترة الحالية، ولكن من المهم التشديد على الاجراءات

الاحترازية، لانه مازال هناك حالات، ومازالت تستقبل المستشفيات حالات من المصابين ومنهم من يخضع للرعاية المركزة.





واشار الي ان "طالما هناك حالات موجودة وتخضع للعلاج، يجب الالتزام"، لافتا الي اننا نشاهد الوضع العالمي بان هناك الكثير من

الحالات وارتفاع نسب الوفيات سواء في الولايات المتحدة او اوروبا وبريطانيا، معقبا:

"العالم مفتوح على بعضه".





وذكر ان الموجه الثانية للفيروس مقارنة بالموجه الاولى مختلفة نسبيا، ولكن في كل الاحوال ذلك هو الشكل الطبيعي لانتشار الاوبئة، ولكن

تختلف ايضا بسبب التشديد الحكومي على اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية.









قال الدكتور محمود منصور هيبة، استاذ الاعلام والمستشار الاعلامي لجامعة القاهرة، إن هناك اجراءات ورؤية واستراتيجية محددة تتبعها الدولة منذ تولي الدكتور محمد الخشت رئاسة الجامعة، لتتقدم في البحوث العلمية، وذلك من خلال دعم جهود البحث العلمي، وتطوير المعامل، وعدد من الحوافز الاخرى لتشجيع النشر الدولي والتفوق على عدد من المؤسسات العلمية والاكاديمية الكبرى الاخرى، وتم ذلك من

خلال توفير كافة الامكانات للتحول الي جامعة من جامعات الجيل الثالث، الي جانب تطوير جودة الابحاث العالمية المنشورة دوليا.





وتابع الدكتور محمود هيبة، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه تم تطوير الابحاث

العلمية المنشورة على مستوى الكم والكيف، وايضا تشكيل فرق بحثية ودعمها ماديا ولوجيستيا، والتركيز على مجالات بحثية جديدة لم تكن موجودة على خريطة الجامعة البحثية للجامعة.





واشار إلي أن هذه الجهود والاستراتيجية اثبتت نجاحتها، وحققت تقدم في كافة التصميفات الدولية، مع زيادة البحوث المنشورة دوليا، وخاصة

انه تم الاعتماد على الجوانب التطبيقية في الجانب البحثي، مؤكدا على ان الجامعة لم تتوقف فقط على البحوث النظرية، وانما تم تقديم مجموعة من البحوث في مختلف المشروعات القومية الكبرى، كل تلك الاجراءات لم تأتي من فراغ.





واوضح انه تم التغلب على المعوقات التي واجهت الجامعة من خلال وضع استراتيجيات محددة وتوفير الدعم المادي لهذه

المشروعات، وذلك من خلال زيادة مساهمة الجامعة في البحوث وتوفير وتذليل كافة الامكانات المتاحة والاحتياجات المطلوبة، لافتا الي ان جامعة القاهرة تقدمت 117 مركزا في التصنيف الاسباني





قال مصطفى أمين ، الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية ، إن الدور القطرى له امتدادات كبيرة متعلق بمحاولاتها بإيجاد نفوذ داخل المنطقة الاسلامية من خلال تمويل الجماعات الإرهابية.





وأضاف " أمين " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن قطر منذ البداية وهى تعيش دور تمرد تمددى له نفوذ عميقة ومحاولة الخروج عن الصف الخليجى فى بداية الستينات وانضمامها للتحالف ضد الاستعمار البريطانى وخروجها عنه ثم حالة حمد على أبيه وأخيرأ التى ظهرت فى تميم .





وأشار إلى أن قطر حاولت بالتمرد على الرغم من كونها معدومة النفوذ وقليلة السكان وهو ما دفعها للاستثمار مع الجماعات الإرهابية وعلى رأسها الإخوانية والذى يشكل امتداد للجماعات الإرهابية التى ظهرت بعد ذلك سواء تنظيم القاعدة أو داعش .





ونوه أن الاستثمار القطرى فى قناة الجزيرة باستضافتها قيادات الجماعات الإرهابية محاولة بذلك أن تلوى الأنظمة من خلال تمويلها للجماعات الإرهابية ثم دعمها وادعت كذبأ قامت بالتمويل الهائل فى العمل الإرهابى .





وتابع أن قطر قامت بتمويل الجماعات الإرهابية العنيفة والذى أنبت جبهة النصرة ، وثم تنظيم داعش بأرقام ضخمة ثم استخدمت هذه الأذرع وهو ما نتج عنه انتشار العمل الإرهابى فى جميع الدول .









قدمت خبيرة العلاقات والسوشيال ميديا ، داليا الجبالي ، مجموعة من النصائح المهمة ، لتجنب اختراق البيانات ، على تطبيق "واتساب" .





ونصحت داليا الجبالي ، خلال استضافتها في برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، بضرورة تطبيق نظام قفل الشاشة للمحادثات ، ووضع أي شخص غير موثوق به في قائمة "البلوك" ، بالإضافة إلى منع الاشخاص المجهولين من إمكانية ادخالنا في مجموعات مجهولة ، بها أشخاص مجهولين ، إى جانب ضرورة وضع الصورة والحالة الأشخاص الموثوق بهم فقط .





وأوضحت أن التحديث الجديد للواتساب ، لا ينتهك الخصوصية ، وانما هو لمجرد وضع معايير جديدة ، دون الاطلاع على الرسائل الشخصية ، أو مواقع الأشخاص .





ولفتت إلى أن مسح تطبيق الواتساب لا يمحي البيانات ، ولابد من المسح الاساسي للبيانات ، من خلال الواتساب .





علق اللواء ناجي شهود ، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على التدريب البحري بين مصر واليونان ، موضحا أن دولة اليونان حدودها الساحلية كبيرة ، وتمتلك العديد من الجزر ؛ تبرز أهمية اليونان كدولة بحرية .





وأضاف اللواء ناجي شهود ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، والمذاع على الفضائية المصرية ، أن التدريب البحري يساهم في فوائد عظيمة ، للجانبين ، لافتا إلى أن هناك تدريبات مشتركة مستمرة بين الدولتين ، وهم بمثابة ركيزة للبحر المتوسط .





وأشار "شهود" إلى أن دولة اليونان مستفيدة من التدريب العسكري مع مصر ، والفائدة مشتركة ، وتضيف قيمة رائعة في مجال التسليح البحري .





ولفت إلى أن المصداقية التي تتعامل بها الدولة المصرية ، في سياستها الحالية ، جعلها ترجع علاقاتها من جديد مع دول العالم ، بعد انعزالها منذ عام 1995 ، وتحجيم قوتها الناعمة .





وفي سياق آخر، تبلغ قيمة الصفقة الموقعة ما بين أثينا وباريس نحو 2.5 مليار يورو وتشمل توريد 12 طائرة مستعملة من أسطول القوات الجوية الفرنسية وست طائرات جديدة مع أسلحتها إضافة إلى الدعم اللوجستيي.



