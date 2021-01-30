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أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل أحد كهنة الكنيسة الأرثوذكسية في قطر

السبت 30/يناير/2021 - 12:42 ص
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون اليوم الراهب القمص بيسنتي الأنبا بيشوى أحد كهنة الكنيسة في دولة قطر. 

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوى بالقاهرة اليوم الراهب القس أثناسيوس آفا مرقس كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية  في دولة جنوب السودان.


وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن القس أثناسيوس أفا مرقس قدم لقداسة البابا تواضروس الثاني تقريرًا عن أنشطة الكنيسة الاجتماعية والروحية هناك.


كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، حيث ناقش مع ناقش مع نيافة الأنبا بيمن عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمة والرعاية. 

وأعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية بالأنبا رويس، عن إقامتها احتفالًا،  بمناسبة مرور ١٦٠ عامًا على نياحة البابا كيرلس الرابع الملقب بـ "أبي الإصلاح"، وكذلك مرور ستين عامًا على افتتاح مبنى الإكليريكية بالأنبا رويس. 

ومن المقرر أن تشمل الاحتفالية عددًا من الندوات والمعارض والمحاضرات تحت شعار "كنيستي القبطية ومجد الآباء"، حيث سيبدأ الاحتفال يوم الأحد االمقبل، بالقداس الإلهي، تعقبه كلمة لقداسة البابا تواضروس الثاني.

وولد البابا كيرلس الرابع عام ١٨١٦ ميلادية في عزبة أبوزرقالي التابعة لقرية الصوامعة شرق، مركز إخميم مديرية جرجا (محافظة سوهاج حاليًا) وتسمى داود بن توماس بن بشوت بن داود.

وانضم إلى دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية بالبحر الأحمر وترهب به باسم الراهب داود الصومعي الأنطوني عام ١٨٣٨.

وتولى رئاسة الدير بعد رهبنته بسنتين فقط (عام ١٨٤٠) بتزكية من الرهبان الذين أجمعوا على أنه الأصلح للقيام بهذه المسؤولية، وسيم مطرانًا عامًا للكرازة المرقسية يوم ١٨ أبريل عام ١٨٥٣ باسم الأنبا كيرلس وذلك عقب نياحة البابا بطرس السابع البطريرك ال ١٠٩ ثم تم تنصيبه بطريركًا بعدها بأكثر من سنة يوم ١٧ يونيو عام ١٨٥٤.

تميزت شخصيته بسمات القائد التنويري صاحب الرؤية، وأعماله تشهد بهذا في كل مراحل حياته وفي كافة المسؤوليات التي تولاها، ورحل عن عالمنا في ٣١ يناير عام ١٨٦١ عن عمر بلغ ٥٤ سنة بعد أن جلس على الكرسي المرقسي ست سنوات وسبعة أشهر وأربعة عشر يومًا.
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