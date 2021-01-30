الشباب تبدأ المرحلة الثانية من تطوير الاستراتيجية الوطنية المصرية للنشء والشباب

تبدأ وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وصندوق الأمم المتحدة للسكان في تنفيذ المرحلة الثانية من إعداد الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء (2021 -2026) والذي يعدها المعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.





و عقدت وزارة الشباب والرياضة أول ورشة عمل للاستماع لأراء شباب صعيد مصر في تطوير الإستراتيجية ضمن سلسة ورش عمل مخطط تنفيذها في مختلف ربوع مصر الفترة المقبلة.





شارك في ورشة العمل ممثلون عن برلمان الشباب والكشافة والمرشدات، وبرنامج ايدك معانا ومبادرة شباب يدير شباب، وشباب الخريجين، واتحاد طلاب المدارس، وذلك لتشجيع الشباب على المشاركة الإيجابية، والتعرف بدقة على احتياجاتهم وتطلعاتهم للمستقبل.





وتناولت المناقشات الحديث حول محاور الجلسات التي تطرقت إلى تنمية المهارات الحياتية والمستقبلية والتكنولوجية.





وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مشاركة الشباب من خلال مداخلة هاتفية أثنى خلالها على المشاركة الفعالة، مطالبًا بضرورة تعبيرهم بشكل كامل عن احتياجاتهم وتطلعاتهم للمستقبل.