عبد الدايم : المسارح المتنقلة وسيلة مستحدثة لتنفيذ مستهدفات برنامج الدولة لبناء الإنسان

تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في السادسة مساء غدا الأحد من حي الاسمرات ٣ قوافل المسرح المتنقل والتى تشمل ٦ محافظات هي القاهرة ، قرية ميت غراب مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية ، قرية البلانة مركز نصر النوبة بمحافظة اسوان ، قرية الجبيل بالوديان مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء ، قرية رزقة مركز القوصة دير المحرق بمحافظة اسيوط ، قري مركز ابو المطامير محافظة البحيرة وتستقر المسارح في كل قرية من ثلاثة الي اربعة ايام ثم تنتقل الي قري اخري داخل المحافظات الست ومن ثم الي القرى الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية .





قالت عبد الدايم إن قوافل المسارح المتنقلة تغطى كافة الأقاليم التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور احمد عواض وتهدف الى الوصول بالمنتج الثقافي الي مختلف القري والنجوع والمناطق الحدودية والاكثر احتياجا ، واضافت انها وسيلة مستحدثة لتنفيذ مستهدفات برنامج الدولة لبناء الانسان والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، مؤكدة انها احد اذرع تحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير بين ابناء الوطن .



