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ثقافة

عبد الدايم : المسارح المتنقلة وسيلة مستحدثة لتنفيذ مستهدفات برنامج الدولة لبناء الإنسان

السبت 30/يناير/2021 - 06:20 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في السادسة مساء غدا الأحد من حي الاسمرات ٣ قوافل المسرح المتنقل والتى تشمل ٦ محافظات هي القاهرة ، قرية ميت غراب مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية ، قرية البلانة مركز نصر النوبة بمحافظة اسوان ، قرية الجبيل بالوديان مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء ، قرية رزقة مركز القوصة دير المحرق بمحافظة اسيوط ، قري مركز ابو المطامير محافظة البحيرة وتستقر المسارح في كل قرية من ثلاثة الي اربعة ايام ثم تنتقل الي قري اخري داخل المحافظات الست ومن ثم الي القرى الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية . 

قالت عبد الدايم إن قوافل المسارح المتنقلة تغطى كافة الأقاليم التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور احمد عواض وتهدف الى الوصول بالمنتج الثقافي الي مختلف القري والنجوع والمناطق الحدودية والاكثر احتياجا ، واضافت انها وسيلة مستحدثة لتنفيذ مستهدفات برنامج الدولة لبناء الانسان والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، مؤكدة انها احد اذرع تحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير بين ابناء الوطن .  

يشار أن المسارح المتنقلة مزودة بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة وتم اعداد برنامج لتشغيلها يضم كافة الوان الابداع التى تواجه الفكر المتعصب وتدعم الروح الوطنية والانتماء من خلال التعريف بتضحيات أبطال الجيش والشرطة وتكريمهم والقاء الضوء على تاريخ المحافظة والقرى التابعة واشهر الشخصيات التى تنتمى لها والاحتفاء بنضالات المرأة المصرية الى جانب مسابقات لاكتشاف المواهب وندوات توعوية ومحاضرات ثقافية عن رموز مصر في مختلف المجالات بعنوان أعلام من بلدنا وامسيات شعرية بمشاركة الادباء والمبدعين في كل محافظة بالإضافة الي تقديم افلام تسجيلية وروائية قصيرة ومعارض للكتاب وورش لتعليم الحرف والرسم وتدوير المخلفات وعروض مسرحية وغنائية وعروض فنية وورش تفاعلية للاطفال وذوي القدرات الخاصة وعروض فرق الفنون الشعبية.
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