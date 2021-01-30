سبب غريب.. حظر دخول السياح إلى مقاهي المخدرات فى أمستردام

أزمة جديدة في هولندا، فبعد سنوات من إتاحة استخدام الحشيش في الاماكن العامة او بيعه، أصدر عمدة امستردام فيمكي هالسيما قرارا بحظر دخول السياح الأجانب إلى المقاهي أو الأماكن التي يباع فيها الحشيش.





ووفقا لصحيفة بي بي سي البريطانية، أصدر عمدة أمستردام هذا القرار لمعالجة السلوك المعادي للمجتمع وعودة المدينة إلى طبيعتها الراقية، ولكن أصحاب المقاهي أصبحوا هم الأكثر تضررا من هذا القرار، حال منع السياح من دخول الأماكن الخاصة بهم.





وتشتهر أمستردام بمجموعة من العادات التي تساعد في الترويج على السياحة في البلاد، ومنها السهر طوال الليل مع عمل المحلات والمقاهي لأوقات متأخرة كالمقاهي التي تجذب وحدها 20 مليون سائح سنويًا.





ولكن عمدة امستردام أراد وضع قيود للسهر وبيع الحشيش، مثل باقي أنحاء البلاد، وذلك بعد تفضيل بعض سكانها البالغ عددهم 850 ألف نسمة في حياة هادئة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وكان قد عبر أهل المدينة عن استيائهم من الزوار والسائحين الذين يظلون في الشوارع حتى الصباح ويدمرون المدينة ويتبولون في الشوارع ويتقيئون في الحدائق بسبب تأثير الحشيش.





ويهدف القرار الجديد إلى ضبط سلوك الزوار الخارج في بعض الأحيان، مع إصدار قرار بإظهار دليل على الإقامة بالنسبة إلى السائحين خلال وجودهم في المقاهي، مع حظر إيجار المنازل في العطلات للسياح.