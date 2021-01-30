عطلانة من 40 سنة.. تفاصيل إعادة تشغيل نافورة النيل الراقصة.. فيديو

علق طارق خضر رئيس قطاع التشييد بشركة المقاولين العرب، على إعادة إحياء وتشغيل نافورة نهر النيل بعد توقف 40 عاما.





وأضاف طارق خضر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شركة ألمانية قامت بتشييد نافورة النيل في عام 1956 وكان يتم تشغيلها بتكنولوجيا تواكب الحقبة الزمنية التي نشأت فيها أنذالك:".





وتابع طارق خضر:" قمنا على إعادة إحياء نافورة النيل وتم تطويرها لأحدث النظم الحديثة في تشغيل النافورة مع الحفاظ على التصميم القديم وإدخال التكنولوجيا الحديثة في التشغيل ".





وأكمل طارق خضر:" نافورة النيل أصبحت راقصة وتم إدخال تكنولوجيا حديثة قائمة على 5 أنظمة وتم الحفاظ على تكوين شكل زهرة اللوتس".





ولفت طارق خضر :" واجهنا تحدي إعادة تشغيل وتطوير نافورة النيل في وسط النيل لأنها في قلب نهر النيل وتم الاستعانة بمكاتب خبيرة في الأعمال المدنية"، مضيفا:" سيكون هناك أكثر من شكل مختلف تقوم النافورة بتكوينه قريبا".





وأعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ومستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عودة "نافورة نهر النيل" للعمل مرة أخرى بعد سنوات من تعطلها.



