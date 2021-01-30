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فن

قالوا لـ صدى البلد.. ابن شقيقة علي حميدة يكشف تطورات حالته الصحية .. هنا الزاهد تكشف كواليس مسلسل النمر

السبت 30/يناير/2021 - 09:33 م
صدى البلد
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شروق حمدى
أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "صدى البلد" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:


كشفت الفنانة هنا الواهد كواليس مشاركتها في مسلسل "النمر" مع الفنان محمد إمام.

وقالت هنا الزاهد في تصريح لـ "صدى البلد" إنها "بدأت تصوير المسلسل منذ أيام قليلة جدًا، وتقدم شخصية فتاة تتحدث اللهجة المصرية بشكل طبيعي"، معربة عن سعادتها الكبيرة للتعاون مع الفنان محمد إمام، وتحمسها جدًا لعرض المسلسل، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.


كشف عادل نافع ابن شقيقة الفنان على حميدة عن التطورات الجديدة حول مرضه وتلقيه العلاج فى معهد ناصر بعد صدور قرار بعلاجه على نفقة الدولة. 

وقال عادل لـ "صدى البلد" : ان حالة الفنان على حميدة اصبحت مستقرة الى حد كبير ويتلقى حاليا العلاج المناسب لحالته بعد اصابته فى الكلى. 

واضاف : حتى الان الاطباء يتابعون حالة على حميدة باستمرار وبعناية شديدة وهو امر ايجابى دفع لتحسن الحالة الصحية له ولكن لم يقرر الاطباء موعدا نهائيا لخروجه من المستشفى حيث ينتظر الاطباء الفحوصات والتحاليل والاشعات االلازمة من اجل الاطمئنان على الحالة بشكل كبير بعدها يقررون موعد خروجه من المستشفى. 


كشف الفنان محمد مهران عن كواليس شخصيته في مسلسله الجديد النمر والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وقال محمد مهران في تصريحات لــ "صدى البلد" انه يجسد شخصية "دلوعة امه" في العمل، موضحا ان المسلسل ليس صعيديا كما يتم تداول البعض، بل يقوم الفنان محمد امام بتجسيد شخصية صعيدي فقط.

وأكد محمد مهران ان العمل يدور في اطار اجتماعي، مع بعض من الاثارة.


كشف الفنان محمد نجاتى عن رايه فى تقديم او تجسيد السيرة الذاتية للفنانين على الشاشة و ابرزهم الفنان أحمد زكى والتى اثارت حالة من الجدل الواسع فور الاعلان عن تقديمها على الشاشة الصغيرة. 

وقال محمد نجاتى فى ندوة صدى البلد : من المهم جدا تقديم السيرة الذاتية للفنان لان الجمهور يحب ان يعرف رحلة صعود هذا الفنان حتى وصوله الى النجومية. 

واضاف نجاتى : ليس بالضرورة تقديم بعض الجوانب الخفية عن الجمهور ولكن من حق الفنان احمد زكى ان يقدم على الشاشة بشكل حقيقى حتى يستفيد الجمهور من رحلة كفاحه الطويلة والتى كللت بالنجاح ولذلك يمكن ان تقدم قصة مستوحاه من شخصيته. 

وقال نجاتى : تعاملت مع عدد كبير من النجوم الكيار مثل فريد شوقى واحمد زكى ومحمود عبد العزيز واتمنى العمل مع عادل امام ويحيى الفخرانى. 
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