محمد مهران لـ "صدى البلد": انا "دلوعة أمي" في "النمر"

كشف الفنان محمد مهران عن كواليس شخصيته في مسلسله الجديد النمر والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.





وقال محمد مهران في تصريحات ل"صدى البلد" انه يجسد شخصية "دلوعة امه" في العمل، موضحا ان المسلسل ليس صعيدي كما يتم تداول البعض، بل يقوم الفنان محمد امام بتجسيد شخصية صعيدي فقط.





وأكد محمد مهران ان العمل يدور في اطار اجتماعي، مع بعض من الاثارة.





مسلسل «النمر» للفنان محمد إمام، ويشارك في بطولته كل من محمد مهران، هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح.



