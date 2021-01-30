ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد مهران لـ "صدى البلد": انا "دلوعة أمي" في "النمر"

السبت 30/يناير/2021 - 05:41 م
محمد مهران
محمد مهران
Advertisements
محمد نحلة
كشف الفنان محمد مهران عن كواليس شخصيته في مسلسله الجديد النمر والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وقال محمد مهران في تصريحات ل"صدى البلد" انه يجسد شخصية "دلوعة امه" في العمل، موضحا ان المسلسل ليس صعيدي كما يتم تداول البعض، بل يقوم الفنان محمد امام بتجسيد شخصية صعيدي فقط.

وأكد محمد مهران ان العمل يدور في اطار اجتماعي، مع بعض من الاثارة.

مسلسل «النمر» للفنان محمد إمام، ويشارك في بطولته كل من محمد مهران، هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح.

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد مهران، الفنية كان مسلسل لؤلؤ الذي تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مش مستواكي.. معجبة تهاجم نرمين الفقي بسبب دورها بمسلسل لؤلؤ.. والأخيرة ترد

احتفالا بالعام الجديد.. نرمين الفقي: "ربنا يجعلها سنة كلها نجاح وستر وصحة وراحة بال"

بشخصية "كاميليا".. نرمين الفقي تشارك جمهورها بصور جديدة من مسلسل لؤلؤ

مي عمر تتألق فى دور المطربة وتبهر الجمهور بمسلسل "لؤلؤ"

الي بيحبك هيريحك.. نجلاء بدر توجه رسالة لمتابعيها عبر إنستجرام

وبعدين.. نجلاء بدر تشارك جمهورها صورة من كواليس مسلسل "لؤلؤ"

ترشيحاتنا

كواليس إقالة رضا عبد العال من تدريب طنطا

بعد حكم الحبس والغرامة 100 ألف جنيه.. مجدي عبد الغني : هاخد براءة في الاستئناف

قوات إثيوبية تخطف 3 تجار سودانيين.. والجيش السوداني يتحرك

لاعب الأهلي المنضم لـ بيراميدز: الأحمر قادر على عبور الدحيل.. ونتمسك بالأمل أمام بايرن ميونخ

متى يخرج من المستشفى.. ابن شقيقة علي حميدة يكشف لـ صدى البلد تطورات حالته الصحية

بعد جدل صاخب.. ظهور المالك الحقيقي لـ قصر بوتين السري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي فيرنا السيارة الأكثر شعبية في الشارع المصري .. اعرف قصتها و سعرها في سوق المستعمل

ماذا يحدث لغير المدخنين عند استنشاق دخان السجائر؟

حول سيارتك إلى سرير متنقل أو غرفة معيشة عبر هذه الحيلة