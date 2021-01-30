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فن

هنا الزاهد تكشف لـ صدى البلد كواليس مسلسل النمر مع محمد إمام

السبت 30/يناير/2021 - 04:05 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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آيه عاطف
كشفت الفنانة هنا الواهد كواليس مشاركتها في مسلسل "النمر" مع الفنان محمد إمام.

وقالت هنا الزاهد في تصريح لـ "صدى البلد" إنها "بدأت تصوير المسلسل منذ أيام قليلة جدًا، وتقدم شخصية فتاة تتحدث اللهجة المصرية بشكل طبيعي"، معربة عن سعادتها الكبيرة للتعاون مع الفنان محمد إمام، وتحمسها جدًا لعرض المسلسل، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.
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