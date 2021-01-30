رئيس حى غرب شبرا الخيمة .. فض 17 حفل زفاف وإغلاق 25 سنتر دروس خصوصية





أشار علام الى ان الأجهزة التنفيذية بالحي أغلقت علي مدار شهر يناير 25 سنتر دروس خصوصية خالفوا تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد كورونا.





واضاف رئيس الحي أنه تم فض 17 حفل زفاف وعمل محاضر لأصحاب تلك القاعات التي أقيمت تلك الأفراح، لمخالفتها قرار رئيس الوزراء ومخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، منوها بأن الحي بصدد حملات مستمرة ويوميا لتنفيذ كافة الإجراءات القانونية علي المخالفين.





من ناحية اخرى اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية حدوث عطل المفاجئ بخط الطرد الخارج من محطة رفع صرف صحي كوم الاأطرون التابعة لمركز ومدينة طوخ قطر ٤٥٠ مم. وقالت الشركة انه على الفور تم الدفع بفريق من الفنيين والمهندسين للعمل على اصلاح العطل والتعامل معه فى اسرع وقت. كانت محافظة القليوبية، اعلنت فى وقت سابق عن قطع المياه عن 5 مناطق بمدينة شبين القناطر، بسبب حدوث عطل مفاجئ في خط المياه الرئيسى قطر 500 مم.





وقالت المحافظة ان المناطق المتأثرة بالانقطاع، هى قرى "الحسانية والقلزم والشيخة سالمه والكسابيه وعرب الغدير"، وتجري الآن اعمال الإصلاح، وسيتم ضخ المياه بعد الانتهاء منها. وأضافت المحافظة انه سيتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب في المناطق المذكورة خلال فترة الانقطاع ولحين عودة المياه مرة أخرى.

أكد اللواء سامى علام رئيس حي عرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية استمرار الحملات المفاجئة لتنفيذ تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.