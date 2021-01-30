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كسبنا الرهان.. أحمد موسى: مصر نظمت مونديال اليد بنجاح

السبت 30/يناير/2021 - 08:23 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في ظل جائحة كورونا العالمية نظمت مصر كأس العالم لكرة اليد بنجاح.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   كان لدينا ثقة كبيرة في الدولة المصرية عندما قررت تطبيق الإجراءات الاحترازية لتنظيم مونديال اليد على أعلى مستوى ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  كسبنا الرهان على بلدنا وثقتنا في المنظومة التي تم وضعها من أجل الحد من انتشار كورونا في توقيت تنظيم البطولة ".

وأكمل موسى :"  مصر اعتمدت نظام الفقاعة الطبية لكل الوفود  المشاركة في مونديال اليد و تنظيم مونديال اليد نموذج لكل دول العالم لتنظيم اي بطولة مقبلة".

واضاف:"  كل وسائل الإعلام شاهدت تنظيم مصر لمونديال كأس العالم والمليارات تابعوا بطولة  كأس العالم لكرة اليد  وما فعلته مصر في البطولة أمر غير مسبوق ".

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