كسبنا الرهان.. أحمد موسى: مصر نظمت مونديال اليد بنجاح

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في ظل جائحة كورونا العالمية نظمت مصر كأس العالم لكرة اليد بنجاح.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كان لدينا ثقة كبيرة في الدولة المصرية عندما قررت تطبيق الإجراءات الاحترازية لتنظيم مونديال اليد على أعلى مستوى ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" كسبنا الرهان على بلدنا وثقتنا في المنظومة التي تم وضعها من أجل الحد من انتشار كورونا في توقيت تنظيم البطولة ".





وأكمل موسى :" مصر اعتمدت نظام الفقاعة الطبية لكل الوفود المشاركة في مونديال اليد و تنظيم مونديال اليد نموذج لكل دول العالم لتنظيم اي بطولة مقبلة".





واضاف:" كل وسائل الإعلام شاهدت تنظيم مصر لمونديال كأس العالم والمليارات تابعوا بطولة كأس العالم لكرة اليد وما فعلته مصر في البطولة أمر غير مسبوق ".



