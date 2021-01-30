الحالة صفر لمرض الإيدز.. جندي جائع تسبب في وفاة 33 مليون شخص بوباء قاتل

أودى مرض الإيدز بحياة أكثر من 33 مليون شخص، وأثبت العامل المسبب لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) ، أنه من المستحيل العثور على لقاح له.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الأدوية التي تمنع انتقال الفيروس غير فعّالة وكلك غير متوفرة في العديد من البلاد، لكن 1.7 مليون شخص أصيبوا بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2019.





وضمن محاولات التوصل إلى بداية انتشاره، حاول البروفيسور جاك بيبين، عالم الأوبئة بجامعة شيربروك في كندا، اكتشاف أصل فيروس نقص المناعة البشرية منذ عقود ، منذ أن كان طبيبًا عامًا في زائير، وهي اليوم جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الثمانينيات.





ووجدت دراسات سابقة أن فيروس نقص المناعة (SIV) لدى الشمبانزي قد عبر لأول مرة إلى البشر في جنوب شرق الكاميرون في بداية القرن العشرين، ويمكن أن يكون فيروس نقص المناعة قاتلًا للشمبانزي وهو تمامًا مثل فيروس نقص المناعة البشرية، والفرق الوحيد بين الاثنين هو المضيف الذي يعيش بداخله.





وفيروس نقص المناعة البشرية هو مثال على انتقال الأمراض حيوانية المصدر، حيث يمكن أن ينتقل العامل الممرض من نوع إلى آخر ، مثل كوفيد-19، وأنفلونزا الطيور ، وجدري البقر.





وفي الطبعة الأولى المشهورة من كتابه `"أصل الإيدز"، الذي نُشر في عام 2011، خلص الدكتور بيبين إلى أن فيروس نقص المناعة البشرية أصاب على الأرجح صيادًا في الكاميرون في بداية القرن العشرين ، قبل أن ينتشر إلى ليوبولدفيل، المعروفة الآن باسم كينشاسا في الكونغو.





والآن ، تم نشر دراسة توضح أن المريض صفر لمرض الإيدز لم يكن صيادًا محليًا، ولكن كان جنديا جائعا في الحرب العالمية الأولى أُجبر على اصطياد الشمبانزي للحصول على الطعام عندما علق في الغابة النائية حوله، مولوندو ، في الكاميرون في عام 1916.





وكشف البروفيسور بيبين، كيف ساعد الاستعمار والمجاعة والدعارة في خلق وباء الإيدز المستمر حتى الآن.

وقال البروفيسور بيبين: "خلال الحرب العالمية الأولى، كان لدى ألمانيا عدد من المستعمرات في إفريقيا، وقررت قوات الحلفاء غزو هذه المستعمرات، ومن بينها الكاميرون".