أسرع علاج لثعلبة الشعر

ثعلبة الشعر ومنع جميع مشاكل الشعر من يقدم الدكتور "محمد لطفى " أخصائى الطب البديل خلطة فعالة ومجربة يمكنها إعادة إنبات الشعر من ثالث استخدام لها ويمكنها القضاء التام علىومنع جميع مشاكل الشعر من تقصف وهيشان وتساقط وهى كالآتى:





المكونات :

عشبة الشيح

زيت كافور

أعواد قرفة

نصف كوب قطران

زيت زيتون

عصير خرشوف





طريقة الاستعمال:

تحرق أوراق الشيح فى إناء إلى أن يصير لونه رمادى ونضيف له نصف كوب من القطران إلى أن يصير السائل أسود وتضاف عليه القرفة وملعقة من عصير الخرشوف والقليل من زيت الزيتون ويترك ليبرد ويدهن الأماكن المصابة عند كل استحمام وستندهشين من النتيجة من الأسابيع الأولى.



