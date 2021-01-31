محمد الحصري: غالي شخصية قيادية.. ولا أزمات مع بيراميدز

أكد محمد الحصري مدير نادي الجونة، أن لا يوجد قرارات منفردة في الفريق واللائحة يتم وضعها وفقا لظروف النادي في كل موسم.





وقال الحصري في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت إن حسام غالي شخصية قيادية ولم يكن هناك تعارض بين عملنا في الجونة نهائيا وكل مسؤول له دور محدد.





وتابع أنه لا أزمة بين الجونة وبيراميدز وتم التعاون بيننا الموسم الحالي، استعرنا كريم الطيب، مؤكدا أنه كان يتابعه منذ ثلاث سنوات وحاول ضمه في أكثر من مرة في أسوان.



