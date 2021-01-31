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رياضة

محمد الحصري: غالي شخصية قيادية.. ولا أزمات مع بيراميدز

الأحد 31/يناير/2021 - 03:31 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أكد محمد الحصري مدير نادي الجونة، أن لا يوجد قرارات منفردة في الفريق واللائحة يتم وضعها وفقا لظروف النادي في كل موسم.

وقال الحصري في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت إن حسام غالي شخصية قيادية ولم يكن هناك تعارض بين عملنا في الجونة نهائيا وكل مسؤول له دور محدد. 

وتابع أنه لا أزمة بين الجونة وبيراميدز وتم التعاون بيننا الموسم الحالي، استعرنا كريم الطيب، مؤكدا أنه كان يتابعه منذ ثلاث سنوات وحاول ضمه في أكثر من مرة في أسوان.

وأتم أن التعاقد مع الطيب في بداية الموسم ليس له علاقة برحيل والتر بواليا إلى الأهلي.
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