متهور يلقي بنفسه أمام جيش من الخيول في سباق خطير| فيديو

نجا رجل نيوزيلندي من الموت بعد أن وضع نفسه في مواجهة مع الخيول على مضمار السباق الثامن في يوم كأس ويلينجتون بـ ترينتام، حيث ركض الرجل من بين الحشد وشق طريقه إلى المضمار ووقف ثابتًا في ظل اقتراب 17 حصانًا.

وبأعجوبة، نجا الرجل ولم يصب أحد بأذى حيث اندفعت الخيول، التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 40 ميلًا في الساعة، متجاوزة الرجل باتجاه خط النهاية، وألقت الشرطة القبض على المتهور في أعقاب الحادث.

يقول أحد المتفرجين في الحدث والذي شاهد الرجل يقفز من فوق السياج: "بدا الرجل غبيًا.. فقد كان على كل الخيول أن تحاول تجاوزه دون الإطاحة به، يتعلق الأمر أكثر بسلامة الخيول والفرسان.. صرخ الجميع عليه.. وكان هناك قدر كبير من الغضب من الحشد قبل أخذه بعيدًا".

وأوضح «جوكي جوناثان باركس» أحد الفرسان لقناة NZ Racing News: "كانت صدمة بعض الشيء.. لقد كنت محظوظًا لأنني تجاوزته لأكون صادقًا.. فلم أكن أراه في البداية".

وأضاف: "كل ما كنت أتمناه أن يقف مكتوفي الأيدي ولا يتحرك من هناك حتى أتجاوزه بأمان، كان علي أن أقرر الطريقة التي سأسير بها وانتهى بي الأمر بسحب العنان الأيمن وتجاوزت الرجل".

واختتم: "لقد شعرنا بالصدمة قليلًا بظهور الشخص فجأة، محظوظون لأن أحدا لم يصب بأذى ولكن كان من الممكن أن تكون النتيجة مختلفة بسهولة".

