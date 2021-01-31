علي جمعة يكشف عن معنى يجهله الكثير لآية "وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا".. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، إنه ينبغي على المسلم أن يكون حسن الظن بالله دائما، حتى قال النبي في الحديث الشريف "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله".





وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن معنى الحديث هو أمر الناس بإحسان الظن بالله، ومعنى قوله تعالى "وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا" هو إنشاء وإن كان في صيغة الأمر وهو بمعنى الأمر، أي أمنوا من دخل البيت الحرام.





وذكر أنه ليس معناه أن كل من دخل البيت الحرام كان آمنا لأنه قد يدخل البيت الحرام ويرتكب مخالفا فيروع الآمنين فيه، فهنا يكون الأمر بتأمين من دخل البيت الحرام.





وأكد أن حسن الظن بالله يكون قبل الموت وقبل فوات الأمان وعليه أن يكون على وعى بأن حسن الظن بالله سيؤتي بالخير في الدنيا والآخرة.



