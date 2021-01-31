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شاهد.. نافورة النيل تعود للعمل بعد توقف 4 عقود

الأحد 31/يناير/2021 - 09:12 ص
نافورة النيل
نافورة النيل
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ريهام فيكتور
قال الدكتور محمد يوسف، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن نافورة النيل تعود للعمل بعد توقف 4 عقود، منوهًا إلى أنها معلم من معالم القاهرة الجميلة التي افتقدناها.

وأضاف محمد يوسف، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هناك أجيالا كثيرة مرت ولم تر هذه النافورة من قبل وهي تعمل.

وأشار إلى أن تلك النافورة تم إنشائها عام 56 ثم توقفت عن العمل لفترة طويلة، ولكنها جزء من الاستثمارات الغارقة للدولة، لافتًا إلى أننا قمنا بإحياء فكرة النافورة بعد تكليف مجلس الوزراء.

وتابع أننا لم نضيف شيئا جديدًا عليها ولكننا اعتدنا تصليحها وتهيئة المبنى الخرسانى نفسه وعمل إصلاح وتقويات صغيرة لتحمل الطلمبات.

وأكد أننا نعمل على إصلاحها منذ 3 أشهر، موضحًا أن تصليحها يحتاج إلى مرونة جيدة وفريق عمل متكامل يقوم بدور وطنى لإحياء تلك النافورة حتى تصل إلى 6 أمتار من المياه.
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