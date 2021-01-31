ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد عطية مدير ملعب سان سيرو الإيطالي في حواره لـ صدى البلد: مصر قادرة على استضافة كأس العالم بسهولة.. وجاهز لخدمة بلدي

الأحد 31/يناير/2021 - 12:31 م
أحمد عطية
أحمد عطية
Advertisements
محمد السعيد
بعيدون عن الوطن لكنهم لم يفارقوه بقلوبهم وجوارحهم، يدينون بالفضل والولاء لأم الدنيا، ويحلمون بشرف خدمتها في أي وقت.

ويحرص موقع "صدى البلد" على إلقاء مزيد من الضوء على الكوادر المصرية الناجحة، حيث تواصلنا مع أحمد عطية أحد الوجوه المصرية المشرفة في الخارج، والذي يتولى مسؤولية صيانة ملعب سان سيرو الإيطالي " معقل ميلان وإنتر " منذ 15 عاما.

أحمد عطية صاحب الـ 40 عاما، يتحدث لموقع صدى البلد الإخباري، عن رحلته الصعبة من ترك الدراسة في مصر إلى السفر في إيطاليا والعمل في شركة نظافة حتى إنشاء أحد أكبر شركات صيانة الملاعب في إيطاليا.

في البداية، لو تروي لنا تفاصيل رحلتك من مصر حتى توليك مسؤولية صيانة ملعب سان سيرو؟

لم أكمل دراستي، سافرت إلى إيطاليا عام 1998، بعد دراسة سنة واحدة في كلية الزراعة بجامعة الأزهر، ولم أستكمل تعليمي بعد السفر إلى إيطاليا، لأنني لم أجد الوقت الكافي الذي يسمح لي بذلك.

استقبلني أخي الأكبر مني بثلاث سنوات فور وصولي إلى إيطاليا، وعملت في قطاع النظافة بعد فترة قصيرة من وصولي، ثم عملتبعد ذلك مع مجموعة من المصريين في مجال النقاشة والأسقف المعلقة، وتعلمت اللغة الإيطالية بعد 4 شهور وعلمت قوانين البلد، وحصلت بعدها على الإقامة، عملت بعد ذلك في الشركة المسؤولة عن صيانة ملعب سان سيرو عام 2003، وبعد فترة قررت إنشاء شركة صغيرة للصيانة والنظافة والمعمار، وأطلقت عليها اسم "عطية جروب"، وعندما احتاج ملعب سان سيرو إلى شركة صيانة في عام 2006، بالفعل جلست مع المسؤولين، وتعاقدت على تولي مسؤولية صيانة الملعب سان سيرو حتى الآن، وأن العاملين على صيانة استاد سان سيرو معظمهم مصريون، حيث يعمل حوالي 45 أو 50 عاملا مصريا بالإضافي إلى 7 إيطاليين.

ما هو دوركم بالتحديد في استاد سان سيرو؟

دورنا هو عمل نظافة وصيانة كاملة للاستاد وعمل تدفئة للملعب، وزراعة النجيل بالتعاون مع شركة أخرى، كما نتولى أمر تغطية الملعب حال انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير، وإزالة الثلوج بطريقة معينة حتى لا يضر بالنجيل.

ما أبرز المشاكل التي واجهتها في ملعب سان سيرو؟

برودة الجو، والمباريات المتلاحمة، هذه أبرز المشاكل التي تواجهنا، لأنها تؤثر بشكل كبير على أرضية الملعب.

هل تحدث معك أي مسؤول من مصر خلال الفترة الماضية لتطوير ملاعبنا؟

لا، بصراحة ليس لدي علاقات كثيرة في مصر، كما أنني لا أزور مصر كثيرا بسبب ارتباطي بعملي في إيطاليا، ولم أحتك بأي مسؤول في الكرة المصرية من قبل ليتحدث معي عن العمل في مصر، لم تأت الفرصة حتى الآن، كما أنني لا أحب الشو والظهور في الإعلام كثيرا.

ما تقييمك لحالة الملاعب المصرية وعمليات الصيانة التي تتم بها؟ 

بصراحة لم يسبق لي زيارة الملاعب المصرية لأقيمها، ولكن الصيانة في الملاعب المصرية تختلف عن إيطاليا، لأن الجو في مصر دافئ.

هل مصر قادرة على تنظيم كأس العالم من خلال الملاعب الموجودة حاليا؟

بالطبع قادرة، الموضوع سهل للغاية، مصر تمتلك الأمن والأمان وهذا شيء أساسي لاستضافة البطولة، ثانيا الملاعب موجودة ولكن أرضيتها تحتاج إلى التطوير، كما أن الجو في مصر معتدل، ولن نحتاج لعمل خراطيم تدفئة تحت أرضية الملعب مثلما يحدث في ملعب سان سيرو، ومصر تمتلك الإمكانات التي تؤهلها لاستضافة كأس العالم، فبالمقارنة لدولة قطر التي استطاعت الحصول على حق تنظيم كأس العالم رغم أن ملاعبها في الصحراء، ودرجة الحرارة مرتفعة فيها للغاية، فإن مصر ستنجح في هذا لطقسها المعتدل وجوها المستقر الدافئ.

ماذا  لو تم عرض العمل عليك في مصر؟

بالطبع جاهز، لن أستطيع التأخر على مصر، هذه أمنية حياتي، أمتلك الخبرات الكافية ولدي عمال من مختلف دول العالم.

ما هي النصائح التي تود  توجيهها للمسؤولين عن صيانة الملاعب في مصر؟

سوف أزور مصر خلال أيام قليلة ويمكن أن أزور الملاعب المصرية للاطلاع عليها بشكل أكثر دقة، قبل إبداء أي نصائح.
أحمد عطية مدير ملعب سان سيرو الإيطالي في حواره لـ صدى البلد: مصر قادرة على استضافة كأس العالم بسهولة.. وجاهز لخدمة بلدي
أحمد عطية مدير ملعب سان سيرو الإيطالي في حواره لـ صدى البلد: مصر قادرة على استضافة كأس العالم بسهولة.. وجاهز لخدمة بلدي
أحمد عطية مدير ملعب سان سيرو الإيطالي في حواره لـ صدى البلد: مصر قادرة على استضافة كأس العالم بسهولة.. وجاهز لخدمة بلدي
أحمد عطية مدير ملعب سان سيرو الإيطالي في حواره لـ صدى البلد: مصر قادرة على استضافة كأس العالم بسهولة.. وجاهز لخدمة بلدي
أحمد عطية مدير ملعب سان سيرو الإيطالي في حواره لـ صدى البلد: مصر قادرة على استضافة كأس العالم بسهولة.. وجاهز لخدمة بلدي
أحمد عطية مدير ملعب سان سيرو الإيطالي في حواره لـ صدى البلد: مصر قادرة على استضافة كأس العالم بسهولة.. وجاهز لخدمة بلدي
أحمد عطية مدير ملعب سان سيرو الإيطالي في حواره لـ صدى البلد: مصر قادرة على استضافة كأس العالم بسهولة.. وجاهز لخدمة بلدي
أحمد عطية مدير ملعب سان سيرو الإيطالي في حواره لـ صدى البلد: مصر قادرة على استضافة كأس العالم بسهولة.. وجاهز لخدمة بلدي
Advertisements
Advertisements

اتحاد الكرة يحسم مصير مشاركة سيف الدين الجزيري فى دورى أبطال إفريقيا

الليلة.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد تحت عنوان مواجهة أحفاد الفايكنج

أول تعليق من محمد أوناجم بعد انتقاله إلى الوداد المغربي

الأضخم في التاريخ.. العقد الفرعوني لـ ميسي يدمر برشلونة

نهائي كأس العالم لليد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

شوبير عن خسارة بيراميدز 15 نقطة من 30 فى الدورى: ليس هذا الطموح

أخبار الرياضة| الزمالك يغلق الميركاتو الشتوي بـ3 صفقات.. رئيس النادي: نحارب لإرضاء الجماهير.. وسبب منع الزيارات عن بعثة الأهلي في مونديال الأندية

لا نخشى بطل أفريقيا وجماهيره.. نجم الدحيل يتحدى الأهلي قبل موقعة الخميس

سيد عبد الحفيظ: الدحيل فريق قوي ولكن نثق في قدرات لاعبينا

تقرير تركي يكشف موعد الظهور الأول لـ مصطفى محمد بقميص جالاتا سراي

أحمد نادر السيد: لا أفكر في الاحتراف وتركيزي مع الزمالك

أحمد عطية مدير ملعب سان سيرو الإيطالي في حواره لـ صدى البلد: مصر قادرة على استضافة كأس العالم بسهولة.. وجاهز لخدمة بلدي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسعار تنافسية.. الصين تزيح الستار عن سيارة بيك آب المميزة

بالجلد الأسود.. رانيا يوسف تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

شاهد.. شاب فلسطيني يصنع سيارة محلية الصنع بورشته.. صور