محافظ الشرقية يتفقد شوارع مدينة الزقازيق في الساعات الأولي من صباح اليوم

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في الساعات الأولي من صباح اليوم شوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والتأكد من رفع الإشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة لهم تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير الجارية بالمرحلة الثالثة بالممشى السياحي أمام ديوان عام المحافظة للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، مشددًا على سرعة الإنتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق.





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فيروس كورونا والجهاز الهضمي .. لقاء علمي لرؤساء أقسام المناظير بمستشفيات الشرقية

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير وتجميل شوارع وميادين المحافظة واعادة رصف ورفع كفاءة الطرق بها والبحث عن محاور مرورية جديدة للقضاء على الازدحام وخاصة أوقات الذروة.

وسيرًا على الأقدام توجه المحافظ لتفقد شوارع عمر شاهين - الغشام - طلبه عويضة -عبد العزيز على، للاطمئنان على مستوى النظافة ورفع الإشغالات ومتابعة إلتزام أصحاب المقاهي والمحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة لهم.

وجه المحافظ سناء فوزي رئيسة حي ثان الزقازيق بمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع أكوام القمامة أولًا بأول من الشوارع والميادين لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وعلي جانب آخر فقد كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتدريب والتعليم الطبي المستمر لرفع كفاءة أداء الفرق الطبية، وبما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه أقامت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، اللقاء العلمي لرؤساء أقسام المناظير والكبد والجهاز الهضمي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وذلك يوم السبت بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، بإشراف الدكتور عصام فرحات مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد نور الدين مشرف عام المناظير بالمديرية، حيث تم إلقاء محاضرات طبية عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وأمراض الجهاز الهضمي، وطرق العلاج والوقاية منها.

كما كلف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير عام الطب العلاجي، بعقد إجتماع مع رؤساء أقسام المناظير والكبد والجهاز الهضمي، بحضور مدير إدارة الرعاية الحرجة، ومشرف عام المناظير، والمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، تم خلاله مناقشة خطة العمل لوحدات المناظير وتفعيلها بجميع المستشفيات، واستعراض موقفها الحالي، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية، لخدمة المرضي بمحافظة الشرقية.