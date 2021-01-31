فيروس كورونا والجهاز الهضمي .. لقاء علمي لرؤساء أقسام المناظير بمستشفيات الشرقية

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتدريب والتعليم الطبي المستمر لرفع كفاءة أداء الفرق الطبية، وبما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مديرية الشئون الصحية بالشرقية أقامت اللقاء العلمي لرؤساء أقسام المناظير والكبد والجهاز الهضمي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وذلك اليوم السبت بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، بإشراف الدكتور عصام فرحات مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد نور الدين مشرف عام المناظير بالمديرية، حيث تم إلقاء محاضرات طبية عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وأمراض الجهاز الهضمي، وطرق العلاج والوقاية منها.

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كما كلف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير عام الطب العلاجي، بعقد إجتماع مع رؤساء أقسام المناظير والكبد والجهاز الهضمي، بحضور مدير إدارة الرعاية الحرجة، ومشرف عام المناظير، والمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، تم خلاله مناقشة خطة العمل لوحدات المناظير وتفعيلها بجميع المستشفيات، واستعراض موقفها الحالي، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية، لخدمة المرضي بمحافظة الشرقية.

وعلي جانب آخر فقد أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار خطة الدولة والجهود المبذولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، تم تلقي الجرعة الأولي من لقاح فيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩"، بمستشفي فاقوس النموذجي، وذلك أثناء زيارة مستشفي فاقوس، بعد الإنتهاء من تطعيم كافة الفرق الطبية بأقسام العزل بالمستشفي، والذي أعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لجهود الدولة، مقدمين الشكر للقيادة السياسية.

وأوضح وكيل الوزارة بأنه تم تطعيم ٤٠٨ فرد من الفرق الطبية بأقسام العزل بمستشفي فاقوس، بالجرعة الأولي من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، بنسبة ١٠٠%، من الفرق الطبية التي تم تسجيلها علي الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والخاص بالتطعيم، وذلك منذ بدء تطعيم الفرق الطبية بمبني العزل بالمستشفي مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وأشار "مسعود" إلى أن لقاح فيروس كورونا والذي تم توفيره بمصر كأول دولة أفريقية من دولة الصيني، وتم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر منذ عدة أشهر، يتم أخذه في عضلة الكتف علي جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا، والذي أثبت نجاحه وفعاليته، وحصل علي موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يتم توفير اللقاح للفئات الأولي بالمجان، وتكون الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للحفاظ علي جميع المواطنين بدءًا من خط الدفاع الأول من كتائب الجيش الأبيض في مواجهة كوفيد ١٩، من الأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضه للإصابة من مرضي الفشل الكلوي، والأورام، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية والمواطنين بالفئة المخصصة من قبل وزارة الصحة المصرية قبل التطعيم، وتم تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن ١٥٣٣٥.