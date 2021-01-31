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ديني

الأوقاف السودانية: زيارة أئمة وواعظات مصر تعمق العلاقات بين البلدين في المجال الدعوي

الأحد 31/يناير/2021 - 11:20 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
أصدرت وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة بيانا ترحيبيا، أعلنت فيه عن وصول وفد الأئمة والواعظات المصري إلى الخرطوم اليوم الأحد ٣١ يناير ٢٠٢١ م للمشاركة في البرنامج الدعوي المشترك بين الدعاة والداعيات السودانيين والمصريين.

وأكدت أن البرنامج الذي تنظمه وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان برعاية وإشراف السيد وزير الشئون الدينية والأوقاف الأستاذ نصر الدين مفرح أحمد، يهدف إلى تعميق العلاقات بين البلدين في المجال الدعوي، وتعزيز التعارف والتواصل وتبادل الخبرات العلمية والعملية.

ويأتي البرنامج في إطار التعاون بين وزارة الشئون الدينية والأوقاف ووزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية والذي أثمر في العام الماضي مشاركة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة في المؤتمر الدولي حول الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر الذي انعقد في الخرطوم أكتوبر ٢٠٢٠م، وزيارة وزير الشئون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح أحمد إلى مصر ديسمبر ٢٠٢٠م، ومشاركة كبار الدعاة في الدولتين في أعمال  الدورة التدريبية المتقدمة بالقاهرة في الفترة من 20-31 ديسمبر 2020م التي نظمتها أكاديمية الأوقاف الدولية.

يذكر أن الوفد المصري يضم ستة دعاة وخمس داعيات سيُنفذون برنامجًا دعويًّا مع أشقائهم  السودانيين في خمس ولايات هي: الخرطوم- النيل الأبيض- شمال كردفان- شمال دارفور- جنوب دارفور .
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