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حوادث

لم تحرر محضرا ضده.. زوج يلقي بزوجته من البلكونة في الإسماعيلية

الأحد 31/يناير/2021 - 12:32 م
جثة
جثة
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انجي هيبة
تعرضت سيدة في الثلاثينيات من العمر للسقوط من بلكونة منزلها بمنطقة المحطة الجديدة بمدينة الإسماعيلية، وعلى الفور تم نقلها بسيارة إسعاف في حالة إعياء مصابة بكدمات واشتباه في كسور بالجسم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 

وقال شهود عيان بالمنطقة إن مشادة وقعت بين الزوج وزوجته سقطت خلالها من بلكونة "الدور الثاني" للعقار المقيمين به في منطقة المحطة الجديدة التابعة لحي أول الإسماعيلية.


وأضاف شهود العيان: "رفضت الزوجة ركوب سيارة الإسعاف فور وصولها إلا برفقة زوجها، ووصل أهلها لمكان الحادث بعد تحرك سيارة الإسعاف".


وأكدت مصادر أمنية، أن الزوجة لم تتهم الزوج بإلقائها من "بلكونة المنزل"، ولم ترغب في تحرير محضر في قسم الشرطة.
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