كامل الوزير: 63 مليار جنيه تكلفة 58 مشروعا يتم تنفيذها في تطوير منظومة الموانئ

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل إن الوزارة تقوم بتطوير الموانئ المصرية ، مشيرا إلى أن إدارة الموانئ المصرية ستكون تحت هيئة واحدة تقوم بإدارة جميع الموانئ المصرية.





وأكد - خلال إلقائه بيان وزارة النقل أمام مجلس النواب - أن التطوير يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وتطبيق منظومة الشباك الواحد للموانئ المصرية.





وكشف الوزير عن أن شركة فرنسية" سي إم ايه" لإدارة وتشغيل الموانئ المصرية، ليس لها حق امتياز أو انتفاع ولكن إدارة فقط، وهي تعد الشركة الثالثة على العالم.





وأوضح وزير النقل أمام مجلس النواب أن 63 مليار جنيه تكلفة 58 مشروعا يتم تنفيذها في تطوير منظومة الموانئ، مشيرا إلى أن 9 .2 مليار جنيه لموانئ الأسكندرية، و23 مليار جنيه لدمياط، وميناء بورسعيد 10 مليارات جنيه.





ولفت إلى أنه تم إنشاء محطة متعددة الأغراض في الدخيلة، وللمحافظة على ميناء الإسكندرية ميناء نظيفة وصديقة للبيئة، و 16 مشروعا في دمياط محطة متعددة الأغراض، كما انه تم إنشاء جاجز أمواج بطول 3.6 من كيلو، وتوجد مشروعات في سفاجا والسخنة موانئ البحر الأحمر وميناء شرق بورسعيد ميناء واعدة ونصل بالسكة الحديد للميناء.





وأكد أن سفاجا ميناء مهم جدا يستقبل البضائع من أستراليا، سنقوم بتطويره للربط مع دول شرق أفريقيا، مشيرا إلى أن تكلفة ميناء السلوم مليار ونصف المليار جنيه.





وأكد أهمية الموانئ الجافة لعدم إهمال البضائع في الموانئ البحرية، وذلك 15 مليار جنيه، موضحا أن النقل النهري لم نصل إلى ما نتمناه، قائلا: "ورثنا النقل النهري ضعيفا".





وأضاف: "بنعمل على أكثر من محور حلال وتجديد الأساطيل النهرية، وإصدار التشريعات لتحفيز شركات للعمل في النقل النهري".





ولفت إلى إحلال وتجديد اسطول التاكسي النهري، وتطهير المجرى الملاحي لنهر النيل، ورفع كفاءة الأهوسة وا ستكمال تطوير الطريق الملاحى القاهرة دمياط بتكلفة 130 مليون جنيه ، وتطوير الطريق الملاحى القاهرة الإسماعيلية بتكلفة 31 مليون جنيه، كما أنه تم رفع كفاءة وتطوير الوحدات النهرية بتكلفة 10 ملايين جنيه.





واختتم: تم إستكمال إنشاء شبكة مراقبة وتحكم بتكلفة 105 ملايين جنيه، وتطوير ميناء السد العإلى بتكلفة 150 مليون جنيه، وتطوير ميناء وادي حلفا بتكلفة 70 مليون جنيه.